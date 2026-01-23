ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ક્રૂર ગ્રહ કેતુનું નક્ષત્ર પરિવર્તન આ 3 રાશિના ચમકાવશે કિસ્મત, જાતકોને મળશે અઢળક રૂપિયા!

Ketu Nakshatra Gochar 2026: ક્રૂર અને માયાવી ગ્રહ રાહુ-કેતુ દર દોઢ વર્ષે રાશિ બદલે છે. પરંતુ આ દરમિયાન તેઓ નક્ષત્ર પરિવર્તન કરતા રહે છે. જાણો જાન્યુઆરીના અંતમાં થઈ રહેલું કેતુનું નક્ષત્ર પરિવર્તન કઈ રાશિઓ માટે શુભ છે.

Updated:Jan 23, 2026, 09:33 PM IST

અધ્યાત્મ, વૈરાગ્ય અને ભ્રમના કારક ગ્રહ કેતુ જીવનમાં અચાનક ફેરફાર લાવે છે. 25 જાન્યુઆરીએ કેતુ નક્ષત્ર પરિવર્તન કરીને પૂર્વા ફાલ્ગુની નક્ષત્રના બીજા ચરણમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. ત્યારબાદ 29 માર્ચ 2026 સુધી કેતુ આ જ ચરણમાં રહેશે.

કેતુ કરશે ભાગ્ય પરિવર્તન

કેતુના આ નક્ષત્ર ગોચરની આપણા જીવનના અનેક પાસાઓ પર અસર પડશે. વૈદિક જ્યોતિષમાં કેતુને પરિવર્તન, રહસ્ય, આંતરિક વિચારધારા, અચાનક બનતી ઘટનાઓ અને માનસિક પરિવર્તનનો ગ્રહ માનવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર પરિવર્તન દરમિયાન કેતુની ઉર્જા સંતુલિત અને સકારાત્મક ફળ આપનારી માનવામાં આવે છે, જેનાથી જીવનમાં અચાનક નવી તકો, નવી વિચારસરણી અને ભાગ્ય પરિવર્તનની શક્યતાઓ બની શકે છે. જ્યોતિષીય વિશ્લેષણ અનુસાર, આ ગોચરથી ત્રણ રાશિઓના જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારો આવવાની અપેક્ષા છે, ખાસ કરીને કરિયર, ભાગ્ય અને પૈસાની બાબતમાં.

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકો માટે કેતુનું આ પરિવર્તન શુભ છે. નોકરી-બિઝનેસમાં મોટી તકો મળી શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામો આગળ વધશે. અભ્યાસ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સફળતા મળી શકે છે. બેરોજગારોને રોજગાર મળશે.

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના જાતકો માટે આ સમય આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો લાવી શકે છે. માનસિક તણાવમાં ઘટાડો થશે અને સર્જનાત્મક કાર્યોમાં ઓળખ મળી શકે છે. ખાસ કરીને ધર્મ-અધ્યાત્મ, રહસ્યમય વિદ્યાઓ અને કળા સાથે જોડાયેલા લોકો માટે આ સમય લાભદાયી હોઈ શકે છે. તેમના કામની કદર થશે.

ધન રાશિ

ધન રાશિના જાતકો માટે આ સમય આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કરાવશે. આવક વધારવાની નવી તકો મળી શકે છે. સામાજિક અને આર્થિક ક્ષેત્રે સકારાત્મક પરિણામો મળી શકે છે. માન-સન્માન વધશે અને કોઈ મોટી સિદ્ધિ હાંસલ થઈ શકે છે.  

(Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Ketu Nakshatra GocharKetu Nakshatra TransitKetu Gocharકેતુ ગોચર 2026કેતુ નક્ષત્ર ગોચર 2026

