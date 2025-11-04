ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

રાતોરાત માલમાલ કરી નાખે છે કેતુ, આ રાશિવાળાને વિચાર્યું પણ નહીં હોય તેટલો ધનલાભ થશે! સુખ-સમૃદ્ધિમાં બંપર વધારો થશે

કેતુની ગણતરી માયાવી ગ્રહ, ક્રૂર કે રહસ્યમયી ગ્રહ તરીકે પણ થાય છે. કેતુ હંમેશા વક્રી ચાલ ચલે છે  અને દોઢ વર્ષે રાશિ પરિવર્તન કરે છે. વર્ષ 2026માં 5 ડિસેમ્બરના રોજ કેતુ ગોચર કરશે પરંતુ પહેલા 11 મહિના સુધી 4 રાશિવાળાને ખુબ લાભ કરાવશે. 

Updated:Nov 04, 2025, 01:30 PM IST

પાપી ગ્રહ કેતુએ 18મી મેના રોજ ગોચર કરીને સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો હતો અને સૂર્યની રાશિ સિંહમાં રહીને ખુબ ધમાલ પણ મચાવી. હવે આગામી વર્ષ 2026માં કેતુ 5 ડિસેમ્બરના રોજ ગોચર કરીને કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ડિસેમ્બર 2026માં ચંદ્રમાની રાશિ કર્કમાં ગોચર કરતા પહેલા કેતુ વર્ષ 2026ના 11 મહિનામાં 4 રાશિના જાતકોને ખુબ લાભ કરાવશે. કેતુ આ જાતકોને અચાનક ધનલાભ કરાવશે,આધ્યાત્મિક તરફ વધુ વાળશે. જાણો કઈ ચાર રાશિઓ છે જેમના જીવનમાં કેતુ મોટા અને સકારાત્મક ફેરફાર લાવી શકે છે.   

વૃષભ રાશિ

2026માં કેતુ વૃષભ રાશિવાળાને પૈતૃક સંપત્તિથી મોટો લાભ કરાવી શકે છે. તમને સંપત્તિમાં રોકાણનું મોટું રિટર્ન મળી શકે છે. માતાના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. અચાનક ધન મળવાથી બેંક બેલેન્સમાં ઉછાળો આવશે. કરિયરમાં મોટી ઉપલબ્ધિ મળી શકે છે. પગારમાં વધારો થશે. કારોબારી જાતકો બંપર લાભ મેળવશે. કોઈ મોટી ખુશી મળી શકે છે. 

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિના જાતકોને કેતુ વર્ષ 2026માં લક્ઝરી લાઈફનો આનંદ આપશે. તમે આરામદાયક અને સુવિધાજનક જીવન જીવશો. પૈસા કમાવવાની નવી નવી તકો મળશે. નોકરી કરનારાઓને મહેનતનું ફળ મળશે. આધ્યાત્મમાં રસ વધશે. ધાર્મિક મુસાફરી કરી શકો છો. રિલેશનશીપને લઈને સમજી વિચારીને નિર્ણય લો. 

વૃશ્ચિક રાશિ

2026માં કેતુ વૃશ્ચિક રાશિવાળા માટે લગ્ન જીવનમાં ખુશહાલી લાવશે. તમે કૌટુંબિક જીવનનો ભરપૂર આનંદ લઈ શકશો. કરિયર માટે પણ શુભ સમય છે. એક બાદ એક સફળતા મેળવશો. નોકરી બદલવાનો વિચાર કરતા લોકોને નવી તક મળી શકે છે. વેપારી જાતકો પણ પૈસા કમાશે અને માન પ્રતિષ્ઠા વધશે. 

મીન રાશિ

નવું વર્ષ 2026માં કેતુ મીન રાશિવાળાને અનેક ક્ષેત્રોમાં લાભકારી પરિણામ આપી શકે છે. જો કે શનિની સાડાસાતી રહેવાથી સાવધાની વર્તવી પણ જરૂરી છે. આવક વધી શકે છે પરંતુ તમે લક્ઝરી પર ખર્ચા ક રશો. તમે પડકારો અને બાધાઓ પાર કરીને કરિયરમાં સિદ્ધિ મેળવી શકો છો. સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. 

Disclaimer:

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

