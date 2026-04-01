મઘા નક્ષત્રના દ્વિતીય પદમાં કેતુનું ગોચર 4 રાશિના જાતકોને મળશે સુખ, કમાશે અઢળક ધન અને પ્રેમમાં થશે વધારો!
Ketu Nakshatra Pada gochar 2026: મઘા નક્ષત્રના દ્વિતીય પદમાં કેતુનો પ્રવેશ થવાથી 4 રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થઈ શકે છે. આ 4 રાશિઓ કઈ છે અને તેમના જાતકોને શું શુભ ફળ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, ચાલો તેના વિશે વિગતવાર જાણીએ.
છાયા ગ્રહ કેતુનું મઘા નક્ષત્રના દ્વિતીય પદમાં ગોચર
અધ્યાત્મનો કારક અને છાયા ગ્રહ કેતુ 2 ઓગસ્ટ 2026 રવિવારના રોજ મધ્યરાત્રિએ 12:08 વાગ્યે મઘા નક્ષત્રના દ્વિતીય પદમાં પ્રવેશ કરશે. આ પદમાં કેતુ 3 ઓક્ટોબર 2026 સુધી ભ્રમણ કરશે. નોંધનીય છે કે, મઘા નક્ષત્રના બીજા પદના સ્વામી શુક્ર ગ્રહ છે. આવી સ્થિતિમાં આ નક્ષત્ર પદ ગોચરથી 4 રાશિના જાતકોને કેતુ અને સુખના કારક ગ્રહ શુક્ર એમ બન્નેનો શુભ પ્રભાવ પ્રાપ્ત થશે. ચાલો જાણીએ કે, કેતુનું આ નક્ષત્ર પદ ગોચર કઈ 4 રાશિઓ માટે ભાગ્યશાળી સાબિત થશે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે કેતુનું આ નક્ષત્ર પદ ગોચર શુભ સિદ્ધ થઈ શકે છે. પ્રમોશન મળવાની શક્યતા વધી શકે છે. આવકમાં વૃદ્ધિ થઈ શકે છે. અટકેલા કાર્યો પૂરા થશે. જાતકો સુખ-સુવિધાઓ ભોગવી શકશે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધી સમસ્યાઓનો અંત આવી શકે છે. મન શાંત રહેશે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે કેતુનું આ નક્ષત્ર પદ ગોચર સારા પરિણામો લઈને આવશે. રૂપિયા કમાવવામાં આવી રહેલા અવરોધોનો અંત આવશે. જાતકોની વાતોને સમાજમાં માન્યતા મળી શકે છે. કરિયરની સ્થિતિ પહેલા કરતા સુધરશે. પરિવારના સભ્યોનો સાથ મળશે અને પ્રશંસા પણ થશે.
ધન રાશિ
ધન રાશિના જાતકો માટે કેતુનું આ નક્ષત્ર પદ ગોચર સકારાત્મક પરિવર્તન લઈને આવશે. ધન સંબંધિત સમસ્યાઓનો અંત આવશે. કાર્યસ્થળ પર જાતકોનું સન્માન વધી શકે છે. જાતકો બિઝનેસમાં મિત્રોનો સાથ મેળવી શકશે. પ્રેમ સંબંધોને વધુ સારા બનાવવાની તક મળશે.
મકર રાશિ
કેતુનું આ નક્ષત્ર પદ ગોચર મકર રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય તેજ કરી શકે છે. મહેનત કરતા પણ વધુ ફળ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ધન કમાવવાના અનેક રસ્તાઓ ખુલશે. લવ લાઈફમાં રોમાંસ વધશે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી મુશ્કેલીઓ દૂર થશે અને વિદેશ યાત્રા કરવાનો યોગ બની શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
