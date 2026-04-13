Kidney Damage Signs: કિડની ખરાબ થાય એટલે શરીરમાં શરુ થઈ જાય ફેરફાર, શરુઆત થાય આ 4 તકલીફો થવાથી
Kidney Damage Signs: આપણા શરીરમાં 2 કિડની હોય છે. જો બે માંથી કોઈ એક કિડની પણ ડેમેજ થાય કે કોઈ કારણોસર ખરાબ થઈ જાય તો તેની અસર તુરંત શરીર પર દેખાવા લાગે છે. સામાન્ય લાગતી આ 4 સમસ્યાઓ કિડની ડેમેજનું શરુઆતી લક્ષણ પણ હોય શકે છે.
કિડની ડેમેજ થતી હોવાના લક્ષણ
કિડની આપણા શરીરનું ફિલ્ટર છે, જે શરીરનું લોહી સાફ કરે છે અને ઝેરી તત્વોને શરીરની બહાર કાઢે છે. જો કોઈ કારણસર આપણી કિડની ખરાબ થઈ જાય તો શરીરમાં ઝેરી તત્વો વધવા લાગે છે અને તેના કારણે શરીરમાં બહાર કેટલીક તકલીફો દેખાવા લાગે છે. આ તકલીફો કિડની ડેમેજ થતી હોવાનું લક્ષણ હોય શકે છે.
સ્કિન પ્રોબ્લેમ
કિડની ડેમેજ થાય એટલે રક્ત શુદ્ધ થતું અટકી જાય છે અને તેની અસર સ્કિન પર પડે છે. કિડની ખરાબ થઈ જાય તો સ્કિન ડ્રાય થઈ જાય, સ્કિન પર ખંજવાળ આવે, સ્કિન પરથી સફેદ પોપડી ખરે, સ્કિન પર બળતરા વધી જવા જેવી ત્વચા સંબંધિત સમસ્યાઓ થાય છે.
પેશાબ પર અસર
કિડની ખરાબ થાય એટલે તેની સૌથી પહેલી અસર પેશાબની પ્રક્રિયા પર પડે છે. કિડની સંબંધિત સમસ્યામાં વારંવાર પેશાબ જવાની ઈચ્છા થવી, પેશાબ ઓછો ઉતરવો, પેશાબમાં ફીણ નીકળવા, પેશાબમાં લોહી પડવા જેવા લક્ષણ જોવા મળી શકે છે.
શરીરમાં સોજા
કિડની ડેમેજ થાય તો ખાલી પગ પર સોજા આવે એવું નથી. કિડની ખરાબ થઈ હોય તો વ્યક્તિનો ચહેરો સોજેલો દેખાય છે, હાથ સોજી શકે છે, પગમાં સોજા આવી જાય છે. શરીરમાં આવેલા સોજા ડેમેજ થયેલી કિડનીનું લક્ષણ હોય શકે છે. ઘણીવાર આંખ નીચે દેખાતા સોજા પણ કિડની ડેમેજનું લક્ષણ હોય શકે છે.
ભૂખ ન લાગવી
કિડની બરાબર કામ ન કરતી હોય તો વ્યક્તિની ભૂખ ઓછી થઈ જાય કે પછી ભૂખ લાગતી જ નથી. ઘણીવાર જમ્યા પછી ઉલટી થઈ જવા જેવા લક્ષણ પણ જોવા મળે છે. જો તમને અચાનક ભૂખ લાગતી બંધ થઈ જાય કે ખાધા પછી ઉલટી થઈ જતી હોય તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો.
