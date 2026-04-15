Travel Tips: વેકેશનમાં બાળકોને ફરવા લઈ જઈ શકાય તેવી ભારતની 5 જગ્યાઓ, અહીંયા બાળકો ક્યારેય બોર નહીં થાય
5 Best Places to visit During Summer Vacation: ઉનાળાના વેકેશનમાં બાળકોને ફરવા લઈ જવાના હોય તો જગ્યા એવી પસંદ કરવી પડે છે જ્યાં ફરવામાં બાળકોને મજા આવે અને તેમના માટે અલગ અલગ એક્ટિવિટી પણ ઉપલબ્ધ હોય. જો તમે પણ વેકેશન માટે આવી જગ્યાઓ શોધી રહ્યા છો તો ચાલો તમને બાળકોને ફરવામાં મજા આવે તેવી 5 જગ્યાઓ વિશે જણાવીએ.
બાળકો સાથે વેકેશન
બાળકો સાથે હોય અને વેકેશન પ્લાન કરવું હોય તો ફરવાની જગ્યા એવી પસંદ કરવી જરૂરી છે જ્યાં બાળકો અલગ અલગ એક્ટિવિટી કરી શકે. નહીં તો જેના માટે ફરવા નીકળ્યા હોય તે બાળકો જ કંટાળી જાય છે અને ફરવા ગયા હોય ત્યાં પણ મોબાઈલમાં જ વ્યસ્ત રહે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ 5 એવી જગ્યા વિશે જ્યાં તમે બાળકોને ફરવા લઈ જશો તો તે બોર નહીં થાય.
ગોવા
ગોવા તમે બાળકો સાથે પણ ફરવા જઈ શકો છો. ગોવામાં અલગ અલગ બીચ છે જ્યાં બાળકોને ગમે તેવી વોટર સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટીની મજા માણી શકો છો. ગોવામાં જેટ સ્કીઈંગ, પેરાસેલીંગ, બનાના રાઈડની મજા માણી શકો છો અને સાથે જ ત્યાં ના ચર્ચા, કિલ્લા, મ્યૂઝિયમ જોવા જઈ શકો છો.
મુન્નાર
વેસ્ટર્ન ઘાટનું બેસ્ટ હિલસ્ટેશન છે મુન્નાર જે બાળકો સાથે વેકેશન માણવાની બેસ્ટ જગ્યા છે. ચા ના બગીચા, પર્વતો અને સુંદર જગ્યાઓ જોવાની સાથે બાળકો અહીં ટી પ્લાન્ટેશન કરી શકે છે, બાળકો અહીંયા ટ્રેકિંગ, બોટિંગ, હાથીની સવારી, પેરાગ્લાઈડિંગ જેવી એક્ટિવિટી કરી શકે છે.
જીમ કોર્બેટ નેશનલ પાર્ક
ટીનએજ બાળકો માટે જીમ કોર્બેટ નેશનલ પાર્ક બેસ્ટ ડેસ્ટિનેશન છે. ઉત્તરાખંડમાં આવેલું આ નેશનલ પાર્ક રોયલ બેંગાલ ટાઈગરનું ઘર છે. અહીં વાઘ સિવાય હરણ, પક્ષીઓ અને અન્ય વન્યજીવો જોવા મળે છે. બાળકો સાથે અહીં સફારી રાઈડ કરી શકાય છે, બાળકો બર્ડ વોચિંગનો અનુભવ લઈ શકે છે. બાળકોને વાઈલ્ડ લાઈફ વિશે જાણવામાં રસ હોય તો તેમને વેકેશનમાં આ જગ્યાએ ફરવા લઈ જઈ શકાય છે.
મસુરી
મસુરી હીલ્સની સુંદરતા કોઈપણનું મન મોહી લે તેવી છે. બાળકો સાથે ફરવા જવું હોય તો મસુરી જઈ શકો છો. અહીંયા ફરવા માટે સુંદર જગ્યાઓ આવેલી છે. ખાસ તો બાળકોની વાત કરીએ તો અહીં બાળકો ટ્રેકીંગ કરી શકે છે, કેબલ કાર રાઈડની મજા માણી શકે છે, સુંદર ઝરણામાં નહાવાની મજા લઈ શકે છે. હોર્સ રાઈડિંગ અને બોટિંગ પણ અહીં થાય છે.
રાજસ્થાન
જો તમારે પરિવાર સાથે ગુજરાતની નજીક જ ફરવા જવું હોય તો રાજસ્થાન જઈ શકો છો. રાજસ્થાનમાં જયપુર, ઉદયપુર, જોધપુર, સહીતની જગ્યાઓએ બાળકને ફરવા અને જોવા માટે અનેક સ્થળો ઉપલબ્ધ છે. રાજસ્થાનમાં રણ સફારી, હાથીની સફારી જેવી એક્ટિવિટી કરી શકાય છે અને અહીંના ઐતિહાસિક મહેલો, મ્યુઝિયમ સહિતની જગ્યાઓએ બાળકોને ફરવા લઈ જશો છો.
