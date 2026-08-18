18 તારીખ, 18 નંબર અને 18 વર્ષ... વિરાટ કોહલીના એ 'મહારેકોર્ડ્સ' જે ક્યારેય નહીં તૂટે!

18 ઓગસ્ટ..... 18 નંબરની જર્સી અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 18 વર્ષ. વિરાટ કોહલીના કરિયરની કહાનીમાં 18 માત્ર એક નંબર નહીં, પરંતુ એક ઓળખ બની ગયો છે. 2008મા જે યુવા બેટરે શ્રીલંકા વિરુદ્ધ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પર્દાપણ કર્યું હતું. તેણે આગામી 18 વર્ષમાં રેકોર્ડ્સની એવી હારમાળા સર્જી, જેને તોડવા આવનારી પેઢીઓ માટે આસાન હશે નહીં. ક્યારેક આક્રમક વલણ, ક્યારેક મુશ્કેલ સ્થિતિમાં ધૈર્ય, ક્યારેક લક્ષ્યનો પીછો કરતા મોર્ચો સંભાળવો. વિરાટ કોહલીનું ક્રિકેટ કરિયર માત્ર આંકડાની કહાની નથી. આ નિરંતરતા, જુસ્સો અને મોટા મંચ પર ખુદને સાબિત કરવાની કહાની છે.
18 ઓગસ્ટ 2008ના વિરાટ કોહલીએ ભારત માટે આંતરરાષ્ટ્રીય પર્દાપણ કર્યું હતું. તે સમયે લગભગ કોઈએ વિચાર્યું નહીં હોય કે આ ખેલાડી આવનારા વર્ષોમાં સચિન તેંડુલકરના ઘણા રેકોર્ડ્સને પડકાર ફેંકશે અને કેટલાક મામલામાં તેમને પાછળ છોડી દેશે. સમય બદલાયો, ક્રિકેટ બદલાયું, પરંતુ વિરાટ કોહલીની રન બનાવવાની ભૂખ ઓછી ન થઈ. ટેસ્ટ, વનડે અને ટી20 ફોર્મેટમાં તેણે પોતાની અલગ ઓળખ બનાવી.
પરંતુ હવે ટેસ્ટ અને ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી કોહલી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યો છે, પરંતુ વનડે ક્રિકેટમાં હજુ તેની કહાની યથાવત છે. આંકડા પ્રમાણે કોહલીએ ટેસ્ટમાં 9230, વનડેમાં 14941 અને ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીયમાં 4188 રન બનાવ્યા છે. આવો તેના કેટલાક મહારેકોર્ડ્સ વિશે જાણીએ, જેને તોડવા લગભગ અસંભવ વાત છે.
કોહલીએ કેપ્ટન તરીકે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 7 બેવડી સદી ફટકારી છે, જે કેપ્ટન તરીકે કોઈપણ ખેલાડી દ્વારા બનાવવામાં આવેલી સૌથી વધુ બેવડી સદી છે. તેણે આ મામલામાં બ્રાયન લારા અને રિકી પોન્ડિંગ જેવા દિગ્ગજોને પાછળ છોડ્યા છે.
વિરાટ કોહલી જ્યારે મેદાનમાં ઉતરે છે ત્યારે કમાલ કરે છે. વર્ષ 2016મા આઈપીએલની એક સીઝનમાં તેણે 973 રન બનાવ્યા, જે એક સીઝનમાં સૌથી વધુ રનનો રેકોર્ડ છે. આ એક એવો રેકોર્ડ છે જેને તોડી શકતો મુશ્કેલ લાગે છે.
વિરાટ કોહલીએ તમામ ફોર્મેટમાં 21 વખત પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝનો એવોર્ડ જીત્યો છે, જે સતત તેની મેચ જીતાડવાની ક્ષમતાને દર્શાવે છે. આ સિવાય તેના નામે સૌથી વધુ આઈસીસી એવોર્ડ અને સૌથી વધુ પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ જીતવાનો પણ રેકોર્ડ નોંધાયેલો છે.
વિરાટ કોહલીના નામે વનડેમાં સૌથી વધુ સદી ફટકારવાનો વિશ્વ રેકોર્ડ નોંધાયેલો છે. વિરાટ કોહલીએ 51 વનડે સદી ફટકારી છે. તેણે સચિન તેંડુલકર (490 નો રેકોર્ડ તોડ્યો હતો. આ સિવાય તે સૌથી ઝડપી 10 હજાર રન બનાવનાર ખેલાડી છે. તેણે 205 ઈનિંગમાં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી.
વિરાટ કોહલીએ વિશ્વકપની એક એડિશનમાં સૌથી વધુ રન બનાવવાનો રેકોર્ડ પણ પોતાના નામે કર્યો છે. તેણે આ કમાલ 2023મા કર્યો હતો. કોહલીએ 2023ના વનડે વિશ્વકપમાં 765 રન ફટકાર્યા હતા.