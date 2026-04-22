Storage Tips: આ રીતે રાખશો તો દિવસો સુધી સડશે નહીં દ્રાક્ષ, જાણો ફ્રીજમાં કઈ જગ્યાએ રાખવાનું હોય આ ફળ

Storage Tips For Grapes: ગરમીની ઋતુમાં સૌથી સ્વાદિષ્ટ ફળ આવે છે. જેમકે કેરી, શક્કરટેટી, તરબૂચ, દ્રાક્ષ વગેરે. જો કે આ ઋતુમાં તાપમાન એવું હોય છે કે ફળ ઝડપથી ખરાબ થઈ જાય છે. ખાસ કરીને દ્રાક્ષ. દ્રાક્ષ ગરમીમાં બરાબર રીતે ન રાખો તો ગળવા કે સળવા લાગે છે. 
 

Updated:Apr 22, 2026, 10:06 PM IST

દ્રાક્ષને યોગ્ય રીતે ફ્રીજમાં સ્ટોર કરવી

જો દ્રાક્ષને બરાબર પેક કરીને રાખવામાં ન આવે તો 2 દિવસમાં દ્રાક્ષ પોંચી પડવા લાગે છે અને તેનો આગળનો ભાગ ગળીને સડવા લાગે છે. જો કે દ્રાક્ષને 2 દિવસ નહીં દિવસો સુધી ફ્રેશ રાખવી શક્ય છે. તેના માટે દ્રાક્ષને યોગ્ય રીતે ફ્રીજમાં સ્ટોર કરવી જરૂરી છે.   

2 થી 3 પાણીથી દ્રાક્ષને સાફ કરો

દ્રાક્ષને દિવસો સુધી ફ્રેશ રાખવી હોય તો માર્કેટમાંથી દ્રાક્ષ લાવો એટલે 2 થી 3 પાણીથી દ્રાક્ષને સાફ કરો જેથી તેની અંદરની બધી જ ગંદકી નીકળી જાય અને પછી દ્રાક્ષને સાફ કપડા પર કરો કરવા રાખી દો. દ્રાક્ષ સુકી થઈ જાય પછી તેને આમાંથી કોઈ એક રીત અપનાવી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરો.   

ખરાબ દ્રાક્ષ

સૌથી પહેલા દ્રાક્ષમાં જે દાણા પહેલાથી ખરાબ હોય કે ગળેલા દેખાતા હોય તેને અલગ કરી દો. કારણ કે આવી દ્રાક્ષ બીજી દ્રાક્ષને પણ ઝડપથી ખરાબ કરશે. તેથી સારા દાણાને અલગ કરી લો.   

દ્રાક્ષને ખુલ્લી ન રાખો

જે દ્રાક્ષ સારી હોય તેને એર ટાઈટ કંટેનરમાં ફ્રીજમાં રાખો. દ્રાક્ષને ખુલ્લી ફ્રીજમાં રાખશો તો વધારે દિવસો સુધી સારી નહીં રહે. તેથી એર ટાઈટ કંટેનરમાં નીચે ટીસ્યૂ પેપર રાખી તેના પર દ્રાક્ષ ભરો અને પછી ડબ્બાને ફ્રીજમાં રાખો.  

દ્રાક્ષને હંમેશા વચ્ચેના ભાગમાં રાખવી

દ્રાક્ષનો ડબ્બો તમે કઈ જગ્યાએ રાખો છો તે પણ મહત્વનું છે. દ્રાક્ષને દરવાજામાં કે સૌથી ઉપરના ભાગમાં ન રાખો. ફ્રીજનો દરવાજો વારંવાર ખુલતો હોય છે તેથી ત્યાં રાખેલી દ્રાક્ષને પણ સતત બદલતા તાપમાનની અસર થશે. દ્રાક્ષને ફ્રીઝરની નીચે રાખશો તો પણ દ્રાક્ષ ખરાબ થશે. તેથી દ્રાક્ષને હંમેશા વચ્ચેના ભાગમાં રાખવી જ્યાં સંતુલિત તાપમાન રહેતું હોય છે  

