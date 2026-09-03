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જન્માષ્ટમી પર ભાગ્યોદયનો મહાયોગ! 4 રાશિઓનો ગોલ્ડન ટાઈમ થશે શરૂ, બંપર ધનલાભના ખુલશે દરવાજા

Written ByViral Raval
Published: Sep 03, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 09:34 AM IST

આ વખતે 4 સપ્ટેમ્બરના રોજ કૃષ્ણ જન્માષ્ટમીનો  ઉત્સવ ઉજવાશે. કૃષ્ણ જન્માષ્ટમીના પાવન પર્વ પર આ વખતે ગ્રહોની અત્યંત દુર્લભ અને શુભ સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. આ અવસરે આકાશ મંડળમાં ચંદ્રમા, દેવગુરુ બૃહસ્પતિ અને ગ્રહોના રાજા સૂર્યદેવ એક સાથે આવીને શક્તિશાળી ત્રિગ્રહી યોગ બનાવી રહ્યા છે. કોને ફાયદો કરાવશે તે ખાસ જાણો.
 

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જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં સૂર્યને આત્મા અને સફળતા, ગુરુને જ્ઞાન અને સમૃદ્ધિ, તથા ચંદ્રમાને મન તથા માનસિક શાંતિના કારક ગણવામાં આવ્યા છે. જન્માષ્ટમીના શુભ દિવસ પર આ ત્રણેય પ્રમુખ ગ્રહોનું  એક જ રાશિમાં મળવું એ એક મહાસંયોગ ગણાઈ રહ્યો છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જન્મોત્સવ પર બની રહેલા આ ત્રિગ્રહી યોગના શુભ પ્રભાવથી 4 રાશિઓના જીવનમાં પ્રગતિ, માન સન્માન અને અપાર ધનલાભના યોગ બની રહ્યા છે. જાણો આ સંયોગ  કોને સૌથી વધુ ફાયદો થઈ શકે છે તે ખાસ જાણો.   

વૃષભ રાશિ2/5

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિવાળા માટે આ અત્યંત શુભ સંયોગ સુખ સમૃદ્ધિના નવા દ્વાર ખોલશે. તમારું અટવાયેલું ધન પાછું મળી શકે છે.  આવકમાં વધારાના નવા સ્ત્રોત બનશે. નોકરીયાતોને ઉચ્ચ અધિકારીઓનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. જે લોકો નવો વેપાર શરૂ કરવા માંગતા હોય તેમના માટે આ સમય ખુબ અનુકૂળ છે. 

કર્ક રાશિ3/5

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિના સ્વામી ચંદ્રમા પોતે છે. ચંદ્રમાની સૂર્ય અને ગુરુ સાથે યુતિ આ રાશિના જાતકો માટે અત્યંત મંગળકારી સાબિત થશે. તમારા આત્મવિશ્વાસમાં જબરદસ્ત વધારો થશે. સમાજ  અને પરિવારમાં તમારું માન સન્માન વધશે. માનસિક તણાવથી મુક્તિ મળશે. ઘરમાં ધાર્મિક અને માંગલિક કાર્યના આયોજનના યોગ બનશે. ભગવાન કૃષ્ણની વિશેષ કૃપા રહેશે.

સિંહ રાશિ4/5

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના સ્વામી સૂર્ય દેવનું ગુરુ અને ચંદ્રમા સાથે મળવું તમારા ભાગ્યને નવો વળાંક આપશે. કાર્યક્ષેત્રે તમારા નેતૃત્વ ક્ષમતાની પ્રશંસા થશે અને પદોન્નતિના યોગ છે. વેપારી સોદામાં મોટા નફા થવાના આસાર છે. રોકાણ માટે આ સમય ખુબ શુભ રહેવાનો છે.   

ધનુ રાશિ5/5

ધનુ રાશિ

ધનુ રાશિના સ્વામી દેવગુરુ બૃહસ્પતિ પોતે છે. ગુરુની આ ત્રિગ્રહી યોગમાં હાજરી ધનુ રાશિવાળા માટે ભાગ્ય પલટનારી રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા જાતકોને મોટી સફળતા મળી શકે છે. જમીન, મકાન કે વાહન ખરીદવાની ઈચ્છા પૂરી થઈ શકે છે. કોર્ટ કચેરીના કેસોમાં તમારા પક્ષમાં નિર્ણય આવવાની સંભાવના છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

તમામ તસવીરો- AI Images

TAGS:
Janmashtami
trigrahi yog
lucky rashi
Krishna janmashtami

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