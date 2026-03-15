કુલદીપ યાદવે બાળપણની મિત્ર વંશિકા સાથે લીધા સાત ફેરા, લગ્નની પ્રથમ તસવીર આવી સામે
સ્ટાર સ્પિનર કુલદીપ યાદવે 14 માર્ચે મસૂરીમાં તેની બાળપણની મિત્ર વંશિકા સિંહ સાથે લગ્ન કર્યા. યુઝવેન્દ્ર ચહલ અને રિંકુ સિંહ જેવા ખેલાડીઓએ આ ભવ્ય સમારોહમાં હાજરી આપી હતી. હવે 17 માર્ચે લખનૌમાં એક ભવ્ય રિસેપ્શનનું આયોજન કરવામાં આવશે.
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર સ્પિનર કુલદીપ યાદવે મસૂરીમાં બાળપણની મિત્ર વંશિકા ચઢ્ઢા સાથે લગ્ન કરીને જીવનની નવી ઇનિંગ શરૂ કરી છે. આ દંપતીના લગ્નનો પહેલી તસવીર સામે આવી છે.
કુલદીપ અને વંશિકાના લગ્ન મસૂરીના એક લક્ઝરી રિસોર્ટમાં થયા હતા, જેમાં નજીકના પરિવારના સભ્યો તેમજ અસંખ્ય મિત્રો હાજર રહ્યા હતા. કુલદીપના લગ્નમાં ક્રિકેટ જગતની અનેક અગ્રણી હસ્તીઓ પણ પહોંચી હતી.
વાયરલ થયેલા ફોટામાં કુલદીપ ટ્રેડિશનલ શેરવાની પહેરેલો જોવા મળે છે, જ્યારે વંશિકા ચઢ્ઢા ઘેરા લાલ લહેંગામાં જોવા મળે છે. લગ્ન સમારોહના ઘણા વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે.
આ ભવ્ય લગ્નમાં ભારતીય ક્રિકેટ જગતના ઘણા મોટા સ્ટાર્સ હાજર રહ્યા હતા. બે દિવસ પહેલા શરૂ થયેલા લગ્ન સમારોહમાં યુઝવેન્દ્ર ચહલ કુલદીપના લગ્નમાં ખૂબ જ ધમાલ મચાવતો જોવા મળ્યો હતો. તેમના ડાન્સ કરતા અનેક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા છે.
ચહલ ઉપરાંત સુરેશ રૈના અને મોહમ્મદ કૈફ પણ લગ્નમાં જોવા મળ્યા હતા. રિંકુ સિંહ પણ તેની મંગેતર પ્રિયા સરોજ સાથે સમારોહમાં હાજરી આપવા પહોંચ્યા હતા. વધુમાં પીયૂષ ચાવલા, તિલક વર્મા અને કોચ ટી. દિલીપ પણ આ પ્રસંગે હાજર રહ્યા હતા. ઉલ્લેખનીય છે કે કુલદીપ અને વંશિકા તેમના લગ્ન પછી એક ભવ્ય રિસેપ્શનનું આયોજન પણ કરી રહ્યા છે.
Trending Photos