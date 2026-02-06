ફેબ્રુઆરીમાં ઉથલપાથલ સર્જાશે! કુંભ રાશિમાં ચાર ગ્રહોનું ગોચર અનેક રાશિઓને કરશે અસર
Chaturgrahi Yog In Kumbh Rashi 2026 : હાલ દેશ દુનિયામાં મોટી ઉથલપાથલ થઈ રહી છે. પ્રથમ અને બીજા વિશ્વયુદ્ધ સમયે પણ ન હતો, તેવો અજંપાભર્યો માહોલ વિશ્વભરમાં છવાયેલો છે. શેરમાર્કેટમાં હાહાકાર મચી ગયો છે. ત્યારે ગ્રહો અને નક્ષત્રોની યુતિ પણ આ સ્થિતિ માટે જવાબદાર છે. ત્યારે જ્યોતિષશાસ્ત્રના અનુસાર, ફેબ્રુઆરી મહિનો અત્યંત ભારે અને ઉથલપાથલભર્યો રહેવાનો છે. કારણ કે, આ મહિનામાં કુંભ રાશમાં ચતુગ્રહી યોગ સર્જાઈ રહ્યો છે. જે દેશ દુનિયામાં ઘણું બધું રમણભમણ કરી દેશે.
કુંભ રાશિમાં ચતુગ્રહી યોગ સર્જાશે
આ મહિનાના અંતમાં કુંભ રાશિમાં ચતુગ્રહી યોગ સર્જાવાનો છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રના અનુસાર, આગામી સમય ભારે રહેશે. કારણ કે, કુંભ રાશિમાં સૂર્ય, મંગળ, બુધ અને શુક્ર છે. તો હાલ રાહુ પણ કુંભ રાશિમાં જ છે. આ સ્થિતિ જટિલ બની રહેવાની છે. કારણ કે, આ અશાંત યોગ બની રહેવાનો છે.
ફેબ્રુઆરી મહિનો તોફાની રહેશે
બીજી તરફ, કુંભ રાશિમાં 3 ફેબ્રુઆરીએ બુધનો પ્રવેશ થઈ ગયો છે. તો આજે 6 ફેબ્રુઆરીએ શુક્રનો પ્રવેશ થશે. તેના બાદ 13 ફેબ્રુઆરી કુંભમાં સૂર્ય આવશે. આ બાદ 23 ફેબ્રુઆરી મંગળ પર કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. હવે ક્રુર ગ્રહો રાહુ અને મંગળ તથા સૂર્યનું એક થવું એટલે અશાંત યોગ.
અશાંત યોગની અસર કેવી થશે
ફેબ્રુઆરીમાં એકસાથે આટલા બધા ગ્રહોનો જમાવટો વિનાશકારી સાબિત થઈ શકે છે. કારણ રાહુ ભ્રમ અને અચાનક થતી ઘટનાઓનો કારક છે. ઉપરથી મંગળ અને સૂર્ય ભેગ થાય એટલે રાજકીય ઉથલપાથલ, સત્તા પરિવર્તન, રાજકારણમાં વિવાદ થઈ શકે છે. બુધ વેપાર અને શુક્ર ધનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. બંને જ્યારે રાહુના અસર નીચે હોય તો શેરબજારમાં પણ હાહાકાર મચી શકે છે. મંગળ અને રાહુનું એક થવું પણ અંગારક યોગ સર્જે છે. આ યોગ ધરતીને રક્તરંજિત પણ બનાવી શકે છે.
64 વર્ષ પછી આવી દુર્લભ યુતિ જોવા મળી
જ્યોતિષશાસ્ત્ર કહે છે કે, ફેબ્રુઆરીમાં એક સાથે ચાર ગ્રહો ગોચર કરશે. તો સાથે આજ મહિનામાં 17 ફેબ્રુઆરીએ સૂર્યગ્રહણ પણ થવાનું છે. આ સંયોગ દુર્લભ કહી શકાય, જે 64 વર્ષ બાદ પૃથ્વી પર જોવા મળી રહ્યો છે.
આ રાશિવાળાએ સાચવવું
હવે વાત કરીએ કોણે કોણે આ યુતીથી સાચવવાની જરૂર છે. તો વૃષભ રાશિ, વૃશ્ચિક રાશિ, સિંહ રાશિ અને કુંભ રાશિના લોકોએ આ યુતિથી સાચવવાની જરૂર છે. 17 ફેબ્રુઆરીએ સૂર્યગ્રહણની સાથે મંગળવારી અમાસ પણ આવે છે. આ ઉપરાંત કુંભ રાશિમાં સૂર્ય અને ગ્રહની યુતિ થઈ રહી છે. તો ચંદ્ર પણ શતભિષા નક્ષત્રમાં જ છે. ત્યારે હવે લોકોએ ખાસ સાચવવાની જરૂર છે. વિવાદો, વાણી સંયમ વગેરે બાબતે સંભાળીને ચાલવું.
