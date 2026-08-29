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1 સપ્ટેમ્બરે બનશે 2026નો મોટો રાજયોગ, મંગળ-બુધ આ 4 રાશિઓને કરાવશે બમ્પર લાભ !

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 29, 2026, 07:06 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 07:06 PM IST

Labh Drishti Rajyog : 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ મંગળ અને બુધ એક સાથે એક મોટો રાજયોગ બનાવશે. જ્યોતિષીય ગણતરીઓના આધારે કુલ 4 રાશિઓને આ પરિવર્તનનો લાભ મળી શકે છે, ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

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Labh Drishti Rajyog : વૈદિક જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં જ્યારે પણ બે મોટા ગ્રહો એક ચોક્કસ સ્થિતિમાં આવે છે, ત્યારે લાભ કરોવે છે. 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ મંગળ અને બુધની યુતિના કારણે લાભ-દ્રષ્ટિ યોગ રચાશે. જેને વર્ષના મોટા રાજયોગમાંનો એક માનવામાં આવે છે. તેથી આ બે ગ્રહો ચોક્કસ રાશિના જાતકોને નોકરી અને વ્યવસાયમાં નોંધપાત્ર લાભ અપાવશે, ત્યારે આ રાશિઓ કઈ છે, તેના પર એક નજર કરીએ.

તુલા રાશિ2/6

તુલા રાશિ

તુલા રાશિ માટે મંગળ અને બુધની આ યુતિ કમાણી માટે નવી તકો લાવશે. વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકો નજીકના ભવિષ્યમાં નોંધપાત્ર લાભ જોશે. એક એવો સોદો થઈ શકે છે જે લાંબા ગાળાના લાભ આપે છે. પગારદાર વ્યાવસાયિકોને પણ ઘણો ફાયદો થશે. પ્રમોશન મળી શકે છે. નવી રોજગાર શોધનારાઓને 1 સપ્ટેમ્બરથી ગમે ત્યારે નફાકારક ઓફર મળી શકે છે. એકંદરે આવનારો સમય આશાસ્પદ દેખાય છે.

સિંહ રાશિ3/6

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના લોકો 1 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થતા લાભ-દ્રષ્ટિ રાજયોગનો સંપૂર્ણ લાભ મેળવશે. નજીકના ભવિષ્યમાં તેમની નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થઈ શકે છે. જો તમે રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આગામી સમયગાળો અનુકૂળ રહેશે. તમારા કાર્યથી તમને ઓળખ મળશે. એકંદરે તમારી મહેનત ફળ આપશે.

મિથુન રાશિ4/6

મિથુન રાશિ

લાભ-દ્રષ્ટિ યોગ મિથુન રાશિના જાતકો માટે પણ નોંધપાત્ર લાભ લાવશે. આ યોગ પહેલા દિવસથી જ તેમના માટે સકારાત્મક ફેરફારો લાવશે. મિલકત સંબંધિત સમસ્યાઓ ઓછી થશે. ઘરમાં ખુશી પાછી આવશે તેમનો ઉત્સાહ વધશે. 1 સપ્ટેમ્બર પછીનો સમયગાળો બધું જ યોગ્ય માર્ગ પર પાછું લાવી શકે છે. 

મેષ રાશિ5/6

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકો માટે 1 સપ્ટેમ્બરથી શુભ દિવસો શરૂ થવાના છે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી આવશે જે તેમની નાણાકીય સ્થિતિને વધુ મજબૂત બનાવશે. તેમને પ્રમોશન અથવા પગાર વધારા અંગે સારા સમાચાર મળી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન મેષ રાશિના લોકો માટે પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ રહેશે. અન્ય લોકોને ઉધાર આપેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે.

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.  

TAGS:
Labh Drishti Rajyog
Mangal Budh Yuti

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