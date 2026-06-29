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Labh Drishti Yog: બુધ-શુક્રનો લાભ દ્રષ્ટિ યોગ આ 4 રાશિઓને કરશે માલામાલ, બિઝનેસમાં થશે બમ્પર કમાણી!

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 29, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:51 PM IST

Labh Drishti Yog July 2026: બુધ શુક્રનો લાભ દ્રષ્ટિ યોગ 4 રાશિના જાતકોના જીવનમાં સુખ લાવશે. પ્રેમ સંબંધો મધુર બનશે. ચાલો જાણીએ કઈ 4 રાશિના જાતકોને વેપારમાં લાભ થઈ શકે છે.

બુધ અને શુક્રનો લાભ દ્રષ્ટિ યોગ1/6

બુધ અને શુક્રનો લાભ દ્રષ્ટિ યોગ

બુધ અને શુક્ર એકબીજાથી 60° પર આવીને શક્તિશાળી લાભ દ્રષ્ટિ યોગનું નિર્માણ કરવા જઈ રહ્યા છે. આ યોગ 24 જુલાઈ 2026 શુક્રવારના રોજ રાત્રે 09:39 વાગ્યે બનશે. બુદ્ધિ અને વેપારના કારક બુધ તેમજ પ્રેમ અને સુખના કારક શુક્રનો આ યોગ અતિ શુભ માનવામાં આવે છે. આ યોગ બનવાથી 4 રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થશે, વેપારથી લઈને પ્રેમ જીવનની મુશ્કેલીઓનો અંત આવશે. ચાલો જાણીએ આ 4 રાશિઓ કઈ છે.

મિથુન રાશિ2/6

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિના જાતકો માટે શુક્ર-બુધનો આ પ્રભાવશાળી યોગ મોટા ફાયદા લઈને આવશે. પરિવાર સાથે સારો સમય પસાર કરશો. ઘરની સુખ-શાંતિમાં વધારો થશે. જૂના વિવાદોનો અંત આવશે. કરિયરના ક્ષેત્રમાં પ્રગતિના માર્ગો ખુલશે. નવી નોકરી મેળવવાની તકો મળી શકે છે.

સિંહ રાશિ3/6

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના જાતકો માટે બુધ-શુક્રનો લાભ દ્રષ્ટિ યોગ સારા પરિણામો લાવશે. વાણીનું આકર્ષણ વધશે. જાતકોની લવ લાઈફમાં સુધારો થશે. ચારેય બાજુથી સફળતા મળશે. આવકમાં વધારો થશે અને નોકરીમાં પ્રમોશન મળશે. બિઝનેસમાં મોટી ડીલ હાંસલ કરવાની તક મળશે.

તુલા રાશિ4/6

તુલા રાશિ

તુલા રાશિના જાતકો માટે શુક્ર-બુધનો આ યોગ શુભ સાબિત થશે. વેપારમાં અપેક્ષા કરતાં વધુ લાભ થવાની સંભાવના છે. નવો બિઝનેસ પણ શરૂ કરી શકો છો. જીવનસાથી સાથે સારો તાલમેલ રહેશે. જાતકોની આર્થિક સ્થિતિ વધુ સારી થશે અને સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે.

કુંભ રાશિ5/6

કુંભ રાશિ

કુંભ રાશિના જાતકો માટે શુક્ર-બુધનો આ યોગ ભાગ્ય ખોલનારો સાબિત થશે. વેપારમાં મોટો લાભ થઈ શકે છે અને કરિયરમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે. લવ લાઈફમાં મોટો બદલાવ આવશે. વૈવાહિક જીવનમાં પરસ્પર સમજણ વધશે. જીવનસાથીના સાથ-સહકારથી મોટી મુશ્કેલીઓ દૂર થશે.

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(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

TAGS:
Labh Drishti Yog 2026
budh shukra yuti
astrology
બુધ શુક્રની યુતિ
લાભ દ્રષ્ટિ યોગ

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