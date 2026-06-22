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Labh Drishti Yog 2026: મંગળ-શનિનો લાભ દ્રષ્ટિ યોગ કરાવશે બલ્લે-બલ્લે, આ 4 રાશિના જાતકોની કમાણી અને આત્મવિશ્વાસમાં થશે વધારો!

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 22, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:34 PM IST

Labh Drishti Yog 2026: ટૂંક સમયમાં જ મંગળ-શનિનો અતિ શક્તિશાળી યોગ બનવા જઈ રહ્યો છે. જેનાથી 4 રાશિના જાતકોને મોટી સફળતા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. કમાણી અને આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થઈ શકે છે.

મંગળ અને શનિનો યોગ1/6

મંગળ અને શનિનો યોગ

વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, ગ્રહોની ચાલને કારણે સમયાંતરે અનેક યોગો બનતા રહે છે, જેની જીવન પર ખૂબ ઊંડી અસર પડે છે. આવી જ રીતે શૌર્યના કારક મંગળ ગ્રહ અને ન્યાયના કારક શનિ ગ્રહ એકબીજા સાથે ખૂબ જ પ્રભાવશાળી યોગનું નિર્માણ કરવા જઈ રહ્યા છે. 19 જુલાઈ 2026 રવિવારના રોજ રાત્રે 11:37 વાગ્યે મંગળ અને શનિ એકબીજાથી 60° પર આવીને 'લાભ દ્રષ્ટિ યોગ' બનાવશે. આ યોગ થોડા કલાકો સુધી સક્રિય રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન 4 રાશિના જાતકોને માત્ર લાભ જ લાભ થશે. જાતકોના જીવનમાં સુખ, સમૃદ્ધિ અને આર્થિક લાભ થઈ શકે છે.

મેષ રાશિ2/6

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકો માટે મંગળ-શનિનો આ યોગ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. વૈવાહિક જીવનમાં સુખ અને શાંતિ આવી શકે છે. કરિયરમાં મોટી ઉપલબ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં અચાનક થનારા લાભથી મન પ્રસન્ન રહી શકે છે. વેપારમાં નવી તકો હાથ લાગશે.

વૃશ્ચિક રાશિ3/6

વૃશ્ચિક રાશિ

વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે લાભ દ્રષ્ટિ યોગ શુભ પરિણામ લઈને આવશે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતાં વધુ મજબૂત બનશે અને માનસિક તણાવ દૂર થશે. શારીરિક ક્ષમતા અને આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થઈ શકે છે. શત્રુઓનો નાશ થશે. યોગ્ય નિર્ણયો લેવા માટે આ સમય ઘણો સારો છે.

મકર રાશિ4/6

મકર રાશિ

મકર રાશિના જાતકો માટે આ યોગ સૌભાગ્ય લઈને આવશે. અઘરા કાર્યોને પૂર્ણ કરવાનો મનમાં આત્મવિશ્વાસ આવશે. વેપારમાં મોટી ડીલ થઈ શકે છે. જૂના અટકેલા કાર્યો પૂરા થઈ શકે છે. નોકરીને લગતી મુશ્કેલીઓનો અંત આવશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલી શકે છે.

કુંભ રાશિ5/6

કુંભ રાશિ

કુંભ રાશિના જાતકો માટે પણ લાભ દ્રષ્ટિ યોગ શુભ પરિણામ લાવશે. મિત્રો અને સહકર્મીઓનો સાથ-સહકાર પ્રાપ્ત થશે. જીવનમાં સ્થિરતા આવશે. જાતકો પરિવારના સહયોગથી મોટી મુશ્કેલીઓનો ઉકેલ લાવી શકશે. યાત્રા-પ્રવાસના યોગ બનશે. આત્મવિશ્વાસ અને શારીરિક શક્તિમાં વધારો થશે.

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(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

TAGS:
Labh Drishti Yog 2026
Mangal Shani Yog 2026
astrology
લાભ દ્રષ્ટિ યોગ
મંગળ-શનિની યુતિ

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