/Labh Drishti Yog: શુક્ર-ગુરુનો લાભ દ્રષ્ટિ યોગથી આ 4 રાશિઓના શરૂ થશે અચ્છે દિન, થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ!

Labh Drishti Yog 2026: 17 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ શુક્ર અને ગુરુ એકબીજાથી 60° પર આવીને લાભ દ્રષ્ટિ યોગનું નિર્માણ કરવા જઈ રહ્યા છે, જેનાથી કઈ 4 રાશિના જાતકોને લાભ થશે.
વૈદિક જ્યોતિષમાં શુક્ર સુખ, ઐશ્વર્ય અને ધનનો કારક છે, જ્યારે ગુરુ બૃહસ્પતિ જ્ઞાન, ધર્મ, સૌભાગ્ય અને નૈતિકતાના કારક છે. 17 ઓગસ્ટ 2026 સોમવારના રોજ રાત્રે 09:43 કલાકે શુક્ર અને ગુરુ એકબીજાથી 60° પર આવીને લાભ દ્રષ્ટિ યોગ બનાવશે. આ યોગ કેટલાક કલાકો સુધી સક્રિય રહેવાનો છે, જેનાથી 4 રાશિના જાતકોને ધનલાભથી લઈને પ્રેમ સંબંધમાં સફળતા મળી શકે છે. આવો જાણીએ કે આ 4 લકી રાશિઓ કઈ છે.
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે લાભ દ્રષ્ટિ યોગ ખૂબ જ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. પ્રેમ સંબંધોમાં સુધારો થવાની સંભાવના છે. પરિવારમાં ચાલી રહેલા ગેરસમજો દૂર થશે. કાર્યક્ષેત્રમાં સકારાત્મકતા વધશે. આર્થિક બાબતો ઉકેલાશે. આવકના નવા રસ્તાઓ ખુલી જશે. બચત કરવામાં સફળ રહેશો.
તુલા રાશિ માટે લાભ દ્રષ્ટિ યોગ વિશેષ લાભ કરાવી શકે છે. વૈવાહિક જીવનમાં જીવનસાથીનો સાથ પ્રાપ્ત થશે. પ્રેમ સંબંધોમાં ગાઢતા આવશે. ધનલાભના રસ્તાઓ ખુલી જશે. બિઝનેસમાં ઘણી મોટી ડીલ મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ વધુ સારી થશે. અટકેલા કામો પૂરા થશે.
ધન રાશિના જાતકો માટે લાભ દ્રષ્ટિ યોગ સારા પરિણામો લઈને આવશે. ભાગ્યનો સાથ મળશે. પારવારિક સંબંધોમાં સહયોગની ભાવના વધશે. કોઈ જૂના મિત્રનો સાથ પ્રાપ્ત થશે. કરિયરમાં ઝડપથી પ્રગતિ થશે. બિઝનેસ સાથે જોડાયેલા મોટા નિર્ણયો લેવાની તક મળશે.
મીન રાશિના જાતકો માટે આ યોગ શુભ ફળદાયી સાબિત થશે. પ્રેમ સંબંધો વધુ સારા થશે. કોઈ જૂની ઈચ્છા પૂરી થશે. વૈવાહિક જીવનમાં સમજણ વધશે. કરિયરમાં અનુકૂળ સમય આવવાનો છે. વ્યવસાયમાં કોઈ મોટો બદલાવ આવી શકે છે. અનેક માર્ગોથી ધનની પ્રાપ્તિ થશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)