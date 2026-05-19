'Lakh' કે 'Lac'... ચેક પર શું લખવું સાચુ? શું લખવા પર કેન્સલ થઈ શકે છે ચેક, જાણો RBI નો નિયમ

Written ByDhaval Gokani
Published: May 19, 2026, 10:32 AM IST|Updated: May 19, 2026, 10:46 AM IST

Bank Cheque Rules: દેશવાસીઓ વચ્ચે ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શનનું ચલણ ઝડપથી વધી રહ્યું છે. સરકાર પણ ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શનને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે. આ કારણે યુપીઆઈનો ઉપયોગ કરનારની સંખ્યા દેશમાં ઝડપથી વધી રહી છે. ગ્રાહકોની સાથે બેંકના ટ્રાન્ઝેક્શન પણ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી વધ્યા છે. ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શનના સમયમાં બેંક અને તેની સાથે જોડાયેલી સર્વિસ હજુ લોકોના જીવનનો મહત્વનો હિસ્સો બનેલી છે.

રોકડ પૈસા ઉપાડવા હોય કે જમા કરવા હોય અને કોઈને પેમેન્ટ કરવાનું હોય. દરેક કામ માટે બેંક જરૂરી છે. એનઈએફટી કે આીએમપીએસ દ્વારા તમે ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન દ્વારા પૈસા મોકલી શકો છો. પરંતુ જો કોઈ કારણે આ કામ ન થાય તો ચેક દ્વારા પેમેન્ટ કરી શકાય છે. ચેક પેમેન્ટ કરવાની સૌથી સરળ અને સુરક્ષિત રીત છે. ચેક જારી કરવા સમયે તમારે રકમને શબ્દો અને આંકડામાં પણ લખવાની હોય છે.

ચેક જારી કરવા સમયે કે કોઈનો ચેક લેવા સમયે લગભગ તમે નોટિસ કર્યું હશે કે ચેક પર ધનરાશિ લખવા સમયે Lakh લખવું જોઈએ કે Lac? તેને લઈને દરેકની પોત-પોતાની આદલ હોય છે. પરંતુ સવાલ છે કે આખરે Lakh કે Lac શું લખવું સાચું રહેશે? Lac લખવા ચેક રદ્દ થઈ શકે છે? આવો જાણીએ.

Lakh ભારતીય કાઉન્ટિક સિસ્ટમમાં 1,00,000 રૂપિયાને શો કરે છે. આ શબ્દ હિંદી અને ભારતીય સંસ્કૃતિમાં સામાન્ય છે. તો Lac ની વાત કરીએ તો તેનો અંગ્રેજી ડિક્શનરીમાં અલગ મતલબ છે. આ એક રોલ જેવો પદાર્થ છે, જેને જંતુઓ બનાવે છે. તેનો ઉપયોગ વાર્નિશ, પોલિસ કે સીલિંગ વેક્સને તૈયાર કરવામાં આવે છે. પરંતુ દેશમાં બેન્કિંગ સિસ્ટમમાં LAC ને પણ લોકો 1,00,000 રૂપિયા માટે ઉપયોગ કરે છે.  

આરબીઆઈએ સામાન્ય લોકો માટે  lakh કે lac ના ઉપયોગ પર કોઈ કડક નિયમ બનાવ્યો નથી. પરંતુ આરબીઆઈના માસ્ટર સર્કુલરમાં લાખને 1,00,000  રૂપિયા માટે યોગ્ય શબ્દ જણાવ્યો છે. આરબીઆઈની મુદ્દા, વેબસાઇટ કે અલગ-અલગ ડોક્યુમેન્ટ પર પણ Lakh નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે કે સત્તાવાર Lakh લખવું યોગ્ય રહેશે.

સારી વાત છે કે જો તમે ચેક જારી કરવા સમયે Lac લખો છો તો તેનાથી તમારો જારી ચેક રદ્દ કે ડિસઓનર થશે નહીં. દેશમાં બંને શબ્દ કોમન છે. આરબીઆઈએ સામાન્ય લોકો માટે કોઈ પ્રકારનો કડક નિયમ બનાવ્યો નથી. બેંક lakh કે lac બંને લખેલા ચેકનો સ્વીકાર કરે છે. છતાં યુનિફોર્મિટી અને ઓફિશિયલ સ્ટાન્ડર્ડ માટે લાખ લખવું સારૂ છે.

તેથી ચેક પર રકમ લખવા સમયે તમે પણ 'લાખ'નો ઉપયોગ કરો. આ આરબીઆઈનો પસંદગીનો શબ્દ છે અને નાણાકીય ડોક્યુમેન્ટમાં સ્પષ્ટતા લાવે છે. પરંતુ Lak થી ચેક કેન્સલ થશે નહીં પરંતુ સાચી આદત ફોલો કરવી સારી છે. તેનાથી ભવિષ્યમાં કોઈ ગેરસમજણ થશે નહીં.

