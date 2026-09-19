Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /26 સપ્ટેમ્બરે બનશે લક્ષ્મી નારાયણ યોગ, વૃષભ સહિત આ 4 રાશિના જાતકોનું ચમકશે ભાગ્ય, અઢળક કમાશે રૂપિયા!

26 સપ્ટેમ્બરે બનશે લક્ષ્મી નારાયણ યોગ, વૃષભ સહિત આ 4 રાશિના જાતકોનું ચમકશે ભાગ્ય, અઢળક કમાશે રૂપિયા!

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 19, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 03:24 PM IST

Lakshmi Narayan Yog 2026 : 26 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ બુધ ગ્રહ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યાં શુક્ર પહેલેથી જ બિરાજમાન છે. બુધ અને શુક્રની આ યુતિથી લક્ષ્મી નારાયણ યોગનું નિર્માણ થશે. જ્યોતિષીય માન્યતાઓ અનુસાર, આ યોગ કારકિર્દી, વ્યવસાય, ધન-સંપત્તિ અને સંબંધોને લગતી બાબતો પર પ્રભાવ પાડી શકે છે.

1/6

Lakshmi Narayan Yog 2026 : ગ્રહોની ચાલમાં થતા ફેરફારો દરેક રાશિ પર અલગ-અલગ અસર કરે છે. 26 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ બુધ ગ્રહ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યો છે. શુક્ર ગ્રહ પહેલેથી જ આ રાશિમાં બિરાજમાન છે. પરિણામે બુધ અને શુક્રની યુતિથી લક્ષ્મી નારાયણ યોગ રચાશે. ગ્રહોની આ યુતિ અમુક રાશિઓ માટે લાભની નવી તકો ખોલી શકે છે.

વૃષભ રાશિ2/6

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિના જાતકો માટે બુધ-શુક્રની યુતિ આર્થિક બાબતોમાં સકારાત્મક સંકેતો લાવી શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને કાર્યસ્થળ પર નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. વેપારીઓને નવા ગ્રાહકો મળી શકે છે અથવા કામની નવી તકો પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આર્થિક નિર્ણયો લેતી વખતે ઉતાવળ ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. 

સિંહ રાશિ3/6

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિના લોકો માટે કારકિર્દી અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠાની દ્રષ્ટિએ આ યોગ મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારા મંતવ્યોને મહત્વ મળી શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામમાં પ્રગતિના સંકેતો દેખાઈ શકે છે. નોકરી બદલવાનું કે નવા પ્રોજેક્ટ્સ પર કામ કરવાનું આયોજન કરતા લોકોને યોગ્ય તકો મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ સુધારવાના પ્રયાસો સફળ થઈ શકે છે.   

મકર રાશિ4/6

મકર રાશિ

લક્ષ્મી નારાયણ યોગ મકર રાશિના જાતકો માટે પ્રગતિની નવી તકો લાવી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર હોદ્દા અને જવાબદારીઓમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ કે મહત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટ્સની તૈયારી કરી રહેલા લોકોને તેમની મહેનતનું ફળ મળી શકે છે. ભૂતકાળની સરખામણીમાં આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થઈ શકે છે. પારિવારિક બાબતોને લગતી કોઈ ઈચ્છા પૂરી થવાના સંકેતો પણ છે. 

કન્યા રાશિ5/6

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના જાતકો માટે બુધ-શુક્રની યુતિ સંપત્તિ અને કાર્યને લગતી બાબતોમાં લાભ લાવી શકે છે. તમારી વાતચીત કરવાની શૈલી તમારા પક્ષમાં કામ કરી શકે છે. ઇન્ટરવ્યુ, મીટિંગ્સ અથવા વેપારી સોદાઓમાં તમારી સમજદારી ફાયદાકારક સાબિત થશે. પગારદાર કર્મચારીઓને તેમના ઉપરી અધિકારીઓનો સહયોગ મળી શકે છે. નવા વ્યાપારી સંપર્કો સ્થાપિત થશે. ભૂતકાળના રોકાણમાંથી વળતર મળવાની શક્યતા છે.  

6/6

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.  

TAGS:
Lakshmi Narayan Yog
budh shukra yuti

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
રાજકોટની મારવાડી યુનિવર્સિટીની આંધ્રપ્રદેશની યુવતીએ જિંદગી ટૂંકાવી; મોતનું કારણ અકબં
2
3
4
5