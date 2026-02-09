Lakshmi Narayan Yog: આ 4 રાશિવાળા માટે આગામી 21 દિવસ વરદાન જેવા, કુબેરના ભંડાર ખુલશે, બંપર ધનલાભના પ્રબળ યોગ
Lakshmi Narayan Yog: ગ્રહોના ગોચર, રાશિ પરિવર્તન, નક્ષત્ર પરિવર્તનથી કેટલાક શુભ અને અશુભ યોગ બનતા હોય છે. શુક્ર અને બુધની યુતિથી લક્ષ્મી નારાયણ યોગ બનેલો છે જે 2 માર્ચ સુધી પ્રભાવી રહેશે. મહિના જેટલો સમય કેટલીક રાશિઓ માટે વરદાન સમાન રહેશે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.
જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ લક્ષ્મી નારાયણ યોગ ખુબ જ શુભ ગણાય છે. આ યોગ પૈસાનો વરસાદ કરાવનારો અને સુખ સમૃદ્ધિ અપાવનારો યોગ છે. એવું કહે છે કે જેની કુંડળીમાં આ યોગ બને તેને જીવનના તમામ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. આવા જાતકો પર માતા લક્ષ્મી અને ભગવાન વિષ્ણુ અપાર કૃપા વરસાવે છે. કુંભ રાશિમાં બનેલો આ યોગ કઈ રાશિઓનું ભાગ્ય બદલી શકે છે તે ખાસ જાણો. 2 માર્ચ સુધી આ યોગ અપાર ફાયદો કરાવી શકે છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે આ યોગ શુભ રહેશે. વેપારમાં મોટી ડીલ થઈ શકે, વિદેશ મુસાફરીના યોગ છે. આર્થિક મોરચે બંપર ફાયદો થાય તેવા પ્રબળ યોગ છે. જ્યાં હાથ નાખશો ત્યાં સફળતા મળશે. નવી નોકરીના પણ યોગ છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકોને પણ આ યોગ ફાયદો કરાવી શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે. જે સમાચારની લાંબા સમયથી રાહ જોતા હતા તે મળી શકે છે. પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ થઈ શકે. આકસ્મિક ધનલાભના પ્રબળ યોગ છે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિવાળા માટે પણ લક્ષ્મી નારાયણ યોગ ખુબ જ લકી સાબિત થઈ શકે છે. આત્મવિશ્વાસમાં વધારો કરશે. મકાન ખરીદી શકો. અટવાયેલું ધન પાછું મળી શકે. વેપારમાં ખુબ લાભ થઈ શકે છે. કોઈ એવી વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત થઈ શકે જે કાર્યક્ષેત્રે સારો એવો લાભ કરાવી શકે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિવાળાને પણ આ યોગ અપાર સુખ સુવિધા વધારનારો રહેશે. નવું ઘર કે વાહન ખરીદો તેવા યોગ છે. લવ લાઈફ અને લગ્ન જીવનમાં ખુશનુમા માહોલ રહેશે. વિદેશમાં નોકરી કરવાનું સપનું પૂરું થઈ શકે. આવકના સ્ત્રોત વધશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની કોઈ પુષ્ટિ કરતું નથી.)
