/શ્રાદ્ધ પક્ષથી આ રાશિઓનું ભાગ્ય પલટાશે, પૈસાનો વરસાદ કરનારો યોગ આ રાશિઓને બનાવશે અમીર!

હાલ ગણેશોત્સવ ચાલે છે અને ત્યારબાદ શ્રાદ્ધ પક્ષ શરૂ થશે. આ દરમિયાન લક્ષ્મી નારાયણનો અત્યંત શુભ સર્જાશે જે કેટલીક રાશિઓ માટે ખુબ ફાયદાકારક રહી શકે છે. કારણ કે આ યોગ ધન, સુખ સુવિધાઓ અને બુદ્ધિ તથા સમૃદ્ધિ સાથે જોડાયેલો છે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ.
જ્યોતિષમાં ગ્રહોની યુતિનું આગવું મહત્વ હોય છે. જ્યારે શુભ ગ્રહો એક બીજા સાથે હોય છે ત્યારે તેનો પ્રભાવ અનેક રાશિઓ પર પડતો હોય છે. સપ્ટેમ્બરના અંતમાં આવો જ એક ખાસ સંયોગ બની રહ્યો છે. પિતૃ પક્ષની શરૂઆતમાં જ આ યોગ બની રહ્યો છે કારણ કે શુક્ર હાલ તુલા રાશિમાં છે અને બુધ 26 સપ્ટેમ્બરે સવારે તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. બંને ગ્રહોની યુતિથી લક્ષ્મી નારાયણ યોગ બનશે. જ્યોતિષ માન્યતા મુજબ આ યોગ ધન સંપત્તિ સુખ સુવિધાઓ, બુદ્ધિ, અને સમૃદ્ધિ લાવે છે. આવામાં પિતૃ પક્ષ દરમિયાન એટલે કે 27 સપ્ટેમ્બરથી કેટલીક રાશિઓને આર્થિક અને કરિયર મામલે સારી તકો મળી શકે છે.
જ્યોતિષ માન્યતાઓ મુજબ બુધને બુદ્ધિ, સંવાદ, વેપાર અને તર્કના કારક ગણવામાં આવે છે. જ્યારે શુક્ર સુખ સુવિધા, ભૌદિક સમૃદ્ધિ, કળા અને વૈવાહિક જીવન સંલગ્ન માનવામાં આવે છે. આવામાં બંને ગ્રહોનું સાથે હોવું એ અનેક રાશિના જાતકો માટે આર્થિક, વ્યક્તિગત જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારના સંકેત આપે છે. જો કે કોઈ પણ યોગનો વાસ્તવિક પ્રભાવ તે વ્યક્તિની જન્મકુંડળીમાં ગ્રહોની સ્થિતિ પર નિર્ભર કરે છે. જાણો કોને કરાવશે લાભ.
પિતૃ પક્ષ દરમિયાન લક્ષ્મી નારાયણ યોગ મિથુન રાશિના જાતકો માટે લાભકારી રહી શકે છે. જૂના રોકાણથી આર્થિક ફાયદો થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામો પાર પડવા લાગી શકે. સંતાન તરફથી કોઈ ખુશખબર મળવાથી પરિવારમાં પ્રસન્નતાનો માહોલ રહેશે. શેર બજાર, મીડિયા કે સંચાર સાથે જોડાયેલા લોકો માટે સમય વિશેષ રીતે અનુકૂળ રહી શકે છે.
તુલા રાશિમાં જ આ યોગ બની રહ્યો છે જે આ રાશિવાળાને વિશેષ ફાયદો કરાવી શકે છે. વેપાર કરતા લોકોને કોઈ મોટો ફાયદો થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો આગળ વધી શકે છે. વિદેશ સંલગ્ન પ્રોજેક્ટ, મુસાફરી કે નોકરી વેપારના મામલાઓમાં સફળતા મળી શકે છે. માનસિક તણાવ ઓછો થવાથી તમે વધુ સકારાત્મક અને આત્મવિશ્વાસી મહેસૂસ કરી શકો છો.
ધનુ રાશિના જાતકો માટે લક્ષ્મી નારાયણ યોગ આવક વધારનારો રહી શકે છે. નોકરીયાતોને કાર્યક્ષેત્રે નવી તકો મળી શકે છે. નોકરીની શોધ કરતા લોકોને સારા સમાચાર મળી શકે છે. સુખ સુવિધાઓ સંબંધિત ચીજો પર ખર્ચો વધી શકે છે. આમ છતાં આર્થિક સ્થિતિ સંતુલિત રહેવાના સંકેત છે.
કુંભ રાશિવાળા માટે આ યોગ ભાગ્યનો સાથ વધારનારો રહી શકે છે. મીડિયા, માર્કેટિંગ, રચનાત્મક અને કળા સાથે જોડાયેલા લોકોને પોતાના કામમાં સકારાત્મક પરિણામ મળી શકે છે. આવકના નવા સાધન વિક્સિત થવાની શક્યતા છે. કરિયરમાં આગળ વધવાની તક મળશે. દાંપત્ય જીવનમાં પણ મધુરતા વધી શકે છે. જીવનસાથી સાથે સંબંધો સારા થવાના સંકેત છે.
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(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ તથા ગ્રહ ગોચરની વ્યાખ્યાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)