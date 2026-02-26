છોતરા કાઢી નાંખશે વરસાદ! હોળી પહેલા ગુજરાતના આ વિસ્તારોમાં મોટી આફત! હળવાશથી ના લેતા આગાહી
Gujarat Weather Update: ગુજરાતમાં સામાન્ય રીતે હોળીના તહેવારની આસપાસ શિયાળો વિદાય લેતો હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે કુદરતના મિજાજ કંઈક અલગ જ જોવા મળી રહ્યા છે. રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વાદળછાયું વાતાવરણ અને કમોસમી વરસાદી છાંટા જોવા મળી રહ્યા છે. હવામાન વિભાગ અને નિષ્ણાંતોના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી દિવસોમાં હજુ પણ રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદી માહોલ રહી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, 23 ફેબ્રુઆરીથી હાલના વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર ઘટવા લાગી છે, પરંતુ બંગાળની ખાડીમાં ભેજને કારણે વાદળછાયું વાતાવરણ યથાવત રહેશે. 27 ફેબ્રુઆરીથી ફરી એક નવું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થશે. આ સિસ્ટમની અસર માર્ચ મહિનામાં પણ જોવા મળી શકે છે, જે ખેડૂતો માટે ચિંતાનો વિષય બની શકે છે. માર્ચ મહિનામાં પણ આવું જ સિસ્ટમ સક્રિય થઈ શકે છે અને તેની અસર રાજ્યમાં અનુભવાય તેવી શક્યતા છે.
ગુજરાતમાં આગામી દિવસો કેવા રહેશે?
હવામાન વિભાગની લેટેસ્ટ અપડેટ મુજબ 26 ફેબ્રુઆરીની સવાર સુધી જ વરસાદની મુખ્ય આગાહી છે. ત્યારબાદ 3જી માર્ચ સુધી હવામાન મુખ્યત્વે શુષ્ક રહેવાની શક્યતા છે. આગામી સાત દિવસ દરમિયાન તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થવાની સંભાવના નથી. આગામી સાત દિવસ એટલે ત્રીજી ફેબ્રુઆરી સુધીમાં લઘુત્તમ અને મહત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો બદલાવ થવાની શક્યતા નથી. આ સાથે જણાવ્યું કે, 26મી તારીખના સવારે 8.30 કલાક સુધીમાં જ વરસાદની આગાહી છે. આ ઉપરાંત ત્રીજી તારીખ સુધીમાં હવામાન શુષ્ક રહેશે.
વરસાદ પડવા પાછળના મુખ્ય કારણો
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યારે એક સાથે 5 સક્રિય સિસ્ટમને કારણે વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. જેમાં અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન, ટ્રફ લાઇન (તમિલનાડુથી મધ્ય મહારાષ્ટ્ર સુધી), રાજસ્થાન પર સર્જાયેલા બે સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન, મધ્ય મહારાષ્ટ્ર પરનું સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને ઉત્તર ભારતમાં સક્રિય થયેલ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે કમોસમી વરસાદ થઈ રહ્યો છે.
ગુજરાતના કયા વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા?
હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે. દાસના જણાવ્યા મુજબ, નીચે મુજબના વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે હળવો વરસાદ પડી શકે છે. જેમાં સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી અને ભાવનગર, ઉત્તર ગુજરાતના સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી, દક્ષિણ ગુજરાતના નર્મદા, તાપી અને ડાંગ, આ સિવાય કચ્છ, અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ હળવા છાંટા પડવાની સંભાવના છે.
સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છને અડીને આવેલા ઉત્તરપૂર્વ અરબી સમુદ્ર પર ઉપલા હવા ચક્રવાતી પરિભ્રમણ હવે ગુજરાત કિનારે ઉત્તરપૂર્વ અરબી સમુદ્ર પર સ્થિત છે. દક્ષિણ આંતરિક કર્ણાટકથી મરાઠવાડા સુધીનું ટ્રફ હવે ઉત્તરપશ્ચિમ તમિલનાડુથી મધ્ય મહારાષ્ટ્ર સુધી આંતરિક કર્ણાટકમાં ફેલાયેલું છે. દક્ષિણપશ્ચિમ રાજસ્થાન પર ઉપલા હવા ચક્રવાતી પરિભ્રમણ છે. મધ્ય મહારાષ્ટ્ર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ઉપરી હવાનું ચક્રવાતી પરિભ્રમણ છે.
