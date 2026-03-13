50 કિમીની ઝડપે ફૂંકાશે પવન, વરસાદ અને વાવાઝોડું...હવામાનમાં આવશે પલટો! આ 15 જિલ્લાઓમાં IMDનું એલર્ટ

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો50 કિમીની ઝડપે ફૂંકાશે પવન, વરસાદ અને વાવાઝોડું...હવામાનમાં આવશે પલટો! આ 15 જિલ્લાઓમાં IMDનું એલર્ટ

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતના હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલે ગુજરાતમાં હવામાનમાં પલટો આવવાની આગાહી કરી છે. તેમણે ગુજરાતમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદની પણ આગાહી કરી છે. જેના કારણે ગુજરાતના સામાન્ય માણસને તો રાહત લાગશે પરંતુ જગતના તાત એવા ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થઈ જશે. અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, 20મી તારીખ સુધીમાં તો ધીરે ધીરે ગરમી વધશે અને કોઈક કોઈક ભાગમાં તો 44 ડિગ્રી સુધી પણ ગરમી આંબી શકે છે. 

Updated:Mar 13, 2026, 08:40 AM IST

અંબાલાલે વધુમાં જણાવ્યું છે કે તારીખ 14થી 18માં એક મજબૂત પશ્ચિમ વિક્ષેપ આવશે. જેની અસર ગુજરાતના ભાગો ઉપર પડવાની શક્યતા છે. 16થી 22 માર્ચમાં એક મધ્યમ કક્ષાનો વિક્ષેપ આવતા તેની અસર ગુજરાતના ભાગો ઉપર થવાની શક્યતા છે. દેશના કેટલાક ભાગોમાં કમોસમી વરસાદ થશે. આ સાથે ગુજરાતના હવામાનમાં પણ પલટો આવશે. ગરમીની સાથે પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવે ત્યારે કરા પડવાની શક્યતા રહેતી હોય છે. જેથી ગુજરાતમાં આ તારીખોમાં હવામાનમાં પલટા સાથે કરા પડવાની શક્યતા છે. 

16થી 20 માર્ચ અને 28 માર્ચથી એપ્રિલની શરૂઆત સુધીમાં દેશ સહિત ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવવાની શક્યતા છે. 28મી માર્ચથી એપ્રિલની શરૂઆતમાં પણ પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે, એટલે કહી શકાય કે, 15મી માર્ચ બાદ ગુજરાત સહિત દેશના હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. 16થી 28 માર્ચ સુધીમાં ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં કરા સાથે વરસાદ પડશે.

ઝારખંડના પાકુડ, સાહિબગંજ, દેવઘર, ધનબાદ અને હજારીબાગ સહિત 12 જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ નોંધાયો છે. રાંચી સહિત અનેક જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. હજારીબાગમાં સૌથી વધુ 10.4 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે. આજે પણ 15 જિલ્લાઓમાં ગાજવીજ અને વાવાઝોડા સાથે વરસાદનું એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.

વરસાદની સાથે વીજળીના કડાકા

ઝારખંડના પાકુડ, સાહિબગંજ, દેવઘર અને ધનબાદ જેવા જિલ્લાઓમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં નોંધપાત્ર વરસાદ જોવા મળ્યો હતો. અહીં સાંજે 6:30 વાગ્યે જ ઓરેન્જ એલર્ટ જારી કરી દેવામાં આવ્યું હતું. માત્ર વરસાદ જ નહીં, પરંતુ વરસાદની સાથે વીજળીના કડાકા અને તીવ્ર ગર્જના પણ જોવા મળી હતી. રાજધાની રાંચી સહિત આસપાસના જિલ્લાઓમાં પણ દિવસભર વાદળછાયું વાતાવરણ રહ્યું હતું. આજે પણ રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં હળવો વરસાદ પડી શકે છે.

આ જિલ્લાઓમાં વરસાદની શક્યતા

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આજે ખાસ કરીને નીચે મુજબના જિલ્લાઓમાં વરસાદની સંભાવના છે. જેમાં દેવઘર, બોકારો, પાકુડ, દુમકા, ધનબાદ, કોડરમા, ગિરિડીહ, સરાયકેલા ખરસાવાં, પૂર્વ અને પશ્ચિમ સિંહભૂમ, રાંચી, ખૂંટી, જામતાડા, સાહિબગંજ અને ચતરાનો સમાવેશ થાય છે. આ વિસ્તારોમાં પવનની ગતિ 40 થી 50 કિમી પ્રતિ કલાક રહેવાની શક્યતા છે. વહીવટીતંત્રે સલાહ આપી છે કે જો તમે બહાર હોવ અને વાવાઝોડા જેવી સ્થિતિ સર્જાય, તો તરત જ સુરક્ષિત સ્થળે આશરો લેવો. ભૂલથી પણ ઝાડ કે થાંભલા નીચે ઉભા ન રહેવું.

ગરમીથી રાહત મળવાની આશા ઓછી

ઝારખંડના ઘણા જિલ્લાઓમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે, પરંતુ તેમ છતાં ગરમીથી ખાસ રાહત મળે તેમ નથી. જમશેદપુરમાં મહત્તમ તાપમાન 24 ડિગ્રીની આસપાસ છે, જ્યારે રાંચીમાં 19 ડિગ્રી અને અન્ય જિલ્લાઓમાં 20-22 ડિગ્રી વચ્ચે નોંધાયું છે. બપોરના સમયે અસહ્ય ઉકળાટ અને રાત્રે પંખા કે એસી ચલાવવાની જરૂર પડી રહી છે. વરસાદ બાદ ભેજ વધવાને કારણે ગરમી વધુ અનુભવાય તેવી સ્થિતિ છે. હવામાન વિભાગે હજુ પણ ઘણા જિલ્લાઓમાં એલર્ટ જારી રાખ્યું છે. જોકે, વરસાદને કારણે તાપમાનમાં થોડો ઘટાડો થતા ગરમીમાં આંશિક રાહત મળી શકે છે.  

