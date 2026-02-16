હવામાન વિભાગના લેટેસ્ટ અપડેટ : ગુજરાતમાં ખતરનાક ઉનાળો જોવા મળશે, વરસાદ ગયો હવે ગરમીનો વારો
Gujarat Latest Weather Update : ગુજરાતીઓ કાળઝાળ ગરમીમાં શેકાવા માટે તૈયાર રહેજો. આગામી 4 દિવસ બાદ ગરમીનું પ્રમાણ વધવાની આગાહી આવી ગઈ છે. વાતાવરણમાં 3 ડિગ્રી સુધી ગરમીનો પારો ઉંચકાશે. માત્ર આગામી 4 દિવસ તાપમાન ઠંડુ રહેશે, તે બાદ ગરમી ત્રાટકશે.
રાજ્યમાં હજુ પણ વધશે ગરમીનું પ્રમાણ
ગુજરાતમાં હજુ પણ ગરમી વધી શકે છે. આગામી 3 દિવસ સુધી તાપમાન યથાવત રહેશે. 3 દિવસ બાદ વાતાવરણમાં ગરમીનું પ્રમાણ વધશે. 3 દિવસ બાદ 3 ડિગ્રી સુધી તાપમાનનો પારો ઉંચકાશે.
આ તારીખથી વધશે ગરમી
ફેબ્રુઆરીથી જ રાજ્યમાં ગરમી વધવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. રાજ્યના 8 શહેરોમાં તાપમાનનો પારો 34 ડિગ્રીને પાર પહોંચ્યો છે. 8 શહેરોમાં મહત્તમ તાપમાન 34 ડિગ્રીથી વધુ નોંધાયું છે. તો ડીસા, રાજકોટ, કંડલામાં તાપમાન 35 ડિગ્રીથી વધુ પર પહોંચ્યું છે. ડીસામાં સૌથી વધુ 35.8 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. અમદાવાદમાં મહત્તમ તાપમાન 34 ડિગ્રીએ પહોંચ્યું છે. અમદાવાદમાં બપોરે 34 ડિગ્રી, રાત્રે 15 ડિગ્રી તાપમાન રહે છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક પ્રદીપ શર્માએ કહ્યું કે, ઉત્તર પશ્ચિમ ઉતરના પવન ફૂંકાયા છે. તેથી આગામી 4 દિવસ તાપમાન યથાવત રહેશે. 4 દિવસ બાદ 2 થી 3 ડીગ્રી તાપમાન વધશે. જે સામાન્ય કરતા મહત્તમ તાપમાન 3 થી 4 ડિગ્રી તાપમાન ઊંચું નોંધાય રહ્યું છે
Trending Photos