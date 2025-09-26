હવામાન વિભાગના લેટેસ્ટ અપડેટ : આગામી 48 કલાક બાદ ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી
Gujarat Weather Forecast : હજુ પણ નથી ટળ્યું નવરાત્રિમાં વરસાદનું સંકટ. 48 કલાક બાદ દક્ષિણ ગુજરાતમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી... માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચન. કારણ કે, રાજ્યમાં વરસાદની બે સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. 48 કલાક બાદ દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. છેક 1 ઓક્ટોબર સુધી વરસાદની સંભાવના છે .
હવામાન વિભાગની આગાહી
આગામી 7 દિવસ રાજ્યમાં વરસાદની શકયતા છે. હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એકે દાસે જણાવ્યું કે, આગામી 48 કલાક બાદ દક્ષિણ ગુજરાતમાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી છે. હાલમાં 2 સિસ્ટમ સક્રિય હોવાથી વરસાદ થઈ શકે છે. કચ્છ અને આસપાસના વિસ્તારમાં અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થયુ છે. બંગાળની ખાડીમાં પણ એક લો પ્રેશર સક્રિય છે જે આગામી 12 કલાકમાં ડિપ્રેશન થઈ શકે છે.
ચોમાસાના વિદાયની ખબર
હવામાન વિભાગ કહે છે કે, ગુજરાતના મોટાભાગના જિલ્લામાંથી ચોમાસાએ વિદાય લીધી છે. અમદાવાદ સહિત વલ્લભ વિદ્યાનગર અને સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના વિવિધ જિલ્લાઓમાંથી પણ દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસાએ વિદાય લીધી છે.
ચોમાસા વચ્ચે ગરમીની આગાહી
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની વધુ એક મોટી આગાહી કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, આગામી 27 તારીખ સુધીમાં રાજ્યમાં ઉનાળા જેવી ગરમી પડશે. બંગાળના ઉપસાગરમાં સિસ્ટમ સક્રિય થતા 27 સપ્ટેમ્બરથી 5 ઓક્ટોબર સુધી ગાજવીજ સાથે ઘણા ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થશે. તેમજ કડાકા અને ભડાકા સાથે વરસાદ થશે. દક્ષિણ ગુજરાતના ક્યાંક ક્યાંક ભાગોમાં 10 ઇંચથી વધુ વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે.
ક્યા ક્યા આવશે વરસાદ
અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, મુંબઈના ભાગોમાં 10 થી 15 ઇંચ વરસાદ થશે તેવી શક્યતા રહેશે. દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. વડોદરાના ભાગોમાં ભારે થીઅતિભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. સૌરાષ્ટ્ર કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. જામનગરના ભાગોમાં પણ વરસાદની અછત છે ત્યાં પણ વરસાદી ઝાપટા જોવા મળશે. ઉત્તર ગુજરાત પૂર્વ ગુજરાત સાબરકાંઠા પંચમહાલના ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા છે. 10-13 ઓક્ટોબર દરમિયાન રાજ્યના ભાગોમાં પણ વરસાદ થશે.
