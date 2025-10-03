ગુજરાત પર ત્રાટકશે વાવાઝોડું : હવામાન વિભાગે નવા અપડેટ આપીને ચેતવ્યા, થશે મોટી ઉથલપાથલ
Gujarat Weather Forecast : અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલું ડીપ્રેશન હવે સૌરાષ્ટ્રથી 210 કિ.મી. દૂર સ્થિર છે. ત્યારે ગુજરાત પર ફરી વાવાઝોડાનું સંકટ પેદા થયું છે. રાજ્યના દરિયાકાંઠે વરસાદ અને ભારે પવનની આગાહી છે. આ ડિપ્રેશન આગામી ત્રણ દિવસ દરમિયાન દક્ષિણપશ્ચિમ દિશામાં મધ્ય અરબી સમુદ્ર તરફ આગળ વધવાની સંભાવના છે.
ગુજરાત તરફ આવી રહ્યું છે વાવાઝોડું
હવામાન વિભાગના લેટેસ્ટ અપડેટ અનુસાર, દક્ષિણ ઓડિશામાં ડીપ ડિપ્રેશન સર્જાયું છે. દક્ષિણ દરિયાકાંઠાના ઓડિશા પર બનેલું ડીપ ડિપ્રેશન છેલ્લા 6 કલાક દરમિયાન 10 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઉત્તરપશ્ચિમ તરફ આગળ વધ્યું હતું અને ગઈકાલે, 2 ઓક્ટોબર 2025 ના રોજ ભારતીય સમય મુજબ 2330 કલાકે દક્ષિણ ઓડિશા પર 19.80 ઉત્તર અક્ષાંશ અને 84.40 પૂર્વ રેખાંશ નજીક, ગોપાલપુર (ઓડિશા) થી લગભગ 80 કિમી ઉત્તરપશ્ચિમમાં, ભવાનીપટના (ઓડિશા) થી 130 કિમી પૂર્વમાં, પુરી (ઓડિશા) થી 150 કિમી પશ્ચિમમાં, કલિંગપટ્ટનમ (આંધ્રપ્રદેશ) થી 170 કિમી ઉત્તરમાં કેન્દ્રિત હતું.
નલિયા નજીક આવી રહ્યું છે ડીપ ડિપ્રેશન
આ ડીપ ડિપ્રેશન દક્ષિણ ઓડિશામાં ઉત્તર-ઉત્તરપશ્ચિમ તરફ આગળ વધવાની અને 3 ઓક્ટોબર સવાર સુધીમાં ધીમે ધીમે ડિપ્રેશનમાં ફેરવાવાની સંભાવના છે. ઉત્તરપૂર્વ અરબ સમુદ્ર પર ઊંડું દબાણ છેલ્લા 6 કલાક દરમિયાન લગભગ પશ્ચિમ તરફ 8 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે આગળ વધ્યું અને ઊંડા દબાણમાં પરિણમ્યું અને ગઈકાલે, 02 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ 2330 કલાકે ભારતીય સમય મુજબ, અક્ષાંશ 20.80 ઉત્તર અને રેખાંશ 67.70 પૂર્વ નજીક, પોરબંદરથી લગભગ 220 કિમી પશ્ચિમ-દક્ષિણપશ્ચિમ, દ્વારકાથી 230 કિમી દક્ષિણપશ્ચિમ, નલિયાથી 300 કિમી દક્ષિણ-દક્ષિણ પશ્ચિમ અને કરાંચી (પાકિસ્તાન) થી 460 કિમી દક્ષિણમાં, તે જ પ્રદેશ પર કેન્દ્રિત હતું.
હવે આગળ ક્યાં જશે વાવાઝોડું
3 ઓક્ટોબર સુધી મધ્ય અરબી સમુદ્ર પર અને 4 થી 5 ઓક્ટોબર દરમિયાન પશ્ચિમ મધ્ય અરબી સમુદ્ર પર 45-55 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે 65 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધીના ઝાટકા સાથે તોફાની પવનમાં પ્રવર્તી શકે છે. દરિયાઈ સ્થિતિ 3 ઓક્ટોબર સુધી ઉત્તરપૂર્વ અરબી સમુદ્ર તેની નજીકના ઉત્તરપશ્ચિમ અરબી સમુદ્રના વિસ્તારો અને ઉત્તર ગુજરાતના દરિયાકાંઠા પર તોફાનીથી અત્યંત તોફાની રહેવાની શક્યતા છે. ત્યારબાદ ધીમે ધીમે સુધારો થશે. મધ્ય અરબી સમુદ્ર પર 3 ઓકટોબર સુધી અને પશ્ચિમ મધ્ય અરબી સમુદ્ર પર 4 થી 5 ઓક્ટોબર દરમિયાન પણ દરિયાઈ સ્થિતિ તોફાનીથી અત્યંત તોફાની રહેશે.
આ કારણે માછીમારોને 3 ઓક્ટોબર સુધી ઉત્તરપૂર્વ અરબી સમુદ્ર તેની નજીકના ઉત્તરપશ્ચિમ અરબી સમુદ્રના વિસ્તારો અને ઉત્તર ગુજરાતના દરિયાકાંઠામાં ન જવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. વધુમાં, 2 થી 5 ઓક્ટોબર દરમિયાન પશ્ચિમ મધ્ય અરબી સમુદ્ર અને તેની નજીકના પૂર્વ મધ્ય અરબી સમુદ્રના વિસ્તારોમાં પણ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
નવી સિસ્ટમ પર હવામાન વિભાગની નજર
કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠા અરબી સમુદ્રમાં એક સિસ્ટમ એક્ટિવ થઇ છે. છેલ્લા બે દિવસથી સર્જાયેલું વેલ માર્ક્ડ લો પ્રેશર ડીપ્રેશનમાં પરિવર્તિત થયું છે. અરબી સમુદ્રમાં ઉદ્ભવેલી આ સિસ્ટમ પર હવામાન વિભાગ દ્વારા સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. આ સિસ્ટમના પગલે ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં વરસાદ અને ભારે પવન ફૂંકાવાની આગાહી કરવામાં આવી છે.
