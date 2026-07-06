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5 સક્રિય સિસ્ટમને કારણે મેઘરાજાની ધડબડાટી, આજે ક્યાં પડશે અતિભારે વરસાદ? આગાહી વાંચ્યા વગર બહાર ન નીકળતા

Written ByViral Raval
Published: Jul 06, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:37 AM IST

ગુજરાતમાં ચોમાસું મોડેથી જામ્યું. મેઘરાજાની સવારી મોડી આવી પણ આવતાની સાથે જ ધબધબાટી બોલાવી રહી છે.  અત્યાર સુધીમાં 140 તાલુકામાં સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાયો છે. સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો છે. હજુ 7 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી. અમરેલી જિલ્લામાં આભ ફાટ્યું હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ. રાજુલામાં સૌથી વધુ 10 ઈંચ વરસ્યો તો ધારીમાં પોણા 7 અને ખાંભામાં સાડા 5 ઈંચ વરસ્યો. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાતાં સ્થાનિકો હેરાન પરેશાન થઈ ગયા છે. હવામાન વિભાગે 7 દિવસ ક્યાં ક્યાં વરસાદ પડે તેની આગાહી કરી છે ખાસ જાણો. આ ઉપરાંત જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલની પણ લેટેસ્ટ આગાહી ખાસ જાણો. 
 

હવામાન વિભાગની આગાહી, 5 સિસ્ટમ સક્રિય1/4

હવામાન વિભાગની આગાહી, 5 સિસ્ટમ સક્રિય

રાજ્ય હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ હજુ રાજ્યમાં કેટલાક દિવસ વરસાદને લઈને ભારે રહી શકે છે. રાજ્યમાં આગામી 7 દિવસ વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. આજે નવસારી વલસાડ ડાંગ દમન દાદરા નગર હવેલી અમરેલી ભાવનગર ગીર સોમનાથ દિવમાં અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત સુરત ભરૂચ તાપી નર્મદા છોટાઉદેપુર રાજકોટ જૂનાગઢમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. વેસ્ટન ડિસ્ટર્બન્સ, ડિપ્રેશન, સિઝનલ ટ્રફ, ઑસ્યોર ટ્રફ, શેયર ઝોન સહિત કુલ 5 સિસ્ટમ સક્રિય હોવાને લઈને વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. 

રેડ અને ઓરેન્જ એલર્ટ2/4

રેડ અને ઓરેન્જ એલર્ટ

હવામાન વિભાગ દ્વારા માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે. ઠંડર સ્ટોર્મ એક્ટિવિટી સાથે વરસાદી મોહાલ રહેશે. રાજ્યમાં પોર્ટ પર ૩ નંબરનું સિગ્નલ લગાવાયું છે. આજે  સુરત, નવસારી, વલસાડ, તાપી, ડાંગ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં રેડ ઓલર્ટ જ્યારે ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર, ભરૂચ, નર્મદામાં ઓરેન્જ એલર્ટ અને જૂનાગઢ, રાજકોટ, વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ, છોટા ઉદેપુરમાં વરસાદનું યલ્લો એલર્ટ અપાયેલું છે. 

રેડ અને ઓરેન્જ એલર્ટ3/4

રેડ અને ઓરેન્જ એલર્ટ

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે પણ વરસાદને લઈને  લેટેસ્ટ આગાહી કરી છે. 7 જુલાઈ સુધીમાં દક્ષિણ ગુજરાત અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ 7 જુલાઈથી ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર ઘટશે. 

વરસાદનો બીજો રાઉન્ડ આવશે, આ વિસ્તારોના ભૂક્કા નીકળશે4/4

વરસાદનો બીજો રાઉન્ડ આવશે, આ વિસ્તારોના ભૂક્કા નીકળશે

11- થી 17 જુલાઈએ રાજ્યમાં વરસાદનું બીજું વહન આવશે. ઉત્તર - પૂર્વ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા,કચ્છ અરવલ્લી, પંચમહાલમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ હળવા વરસાદની આગાહી. હાલ અમદાવાદ સહીત મધ્ય ગુજરાતનાં ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા છે. વડોદરા, ભરૂચ, દાહોદ, પંચમહાલમાં વરસાદની શક્યતા રહેલી છે. 50-100 mm સુધીનો વરસાદ થઇ શકે છે. 

TAGS:
Gujarat Weather
Monsoon 2026

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