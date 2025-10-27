હવામાન વિભાગના લેટેસ્ટ અપડેટ : ગુજરાતના 26 જિલ્લાઓમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી
Cyclone Month Alert : દેશ પર વધુ એક વાવાઝોડાના મંડરાયો ખતરો. પૂર્વી મધ્ય અરબી સમુદ્ર અને દક્ષિણ પૂર્વી બંગાળની ખાડીમાં ચક્વાતની સિસ્ટમ સક્રિય. 100 કિમી પ્રતિ કલાકે પવન ફૂંકાતાં સર્જાશે ભારે તબાહી. ત્યારે ગુજરાતમાં આજે 26 જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદનું યલો અને ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયુ છે.
ગુજરાતના 26 જિલ્લાઓને મોટું એલર્ટ
અરબી સમુદ્રમાં ડિપ્રેશનને પગલે ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. આવતીકાલે સોમવારે ૨૬ જિલ્લામાં ઓરેન્જ અને યેલો અલર્ટ જાહેર કર્યું છે. જેમાં અમરેલી અને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં અતિભારે અને કચ્છ, પાટણ, બનાસકાંઠા, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર, ખેડા, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, આણંદ, ભરૂચ, સુરત, નવસારી, વલસાડ, ભાવનગર, રાજકોટ, જૂનાગઢ, પોરબંદર, જામનગર, દેવાભૂમિ દ્વારકા, મોરબી જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી છે.
હવામાન વિભાગે જાહેર કર્યું નાવ કાસ્ટ બુલેટિન
હવામાન વિભાગે સવારે વાગ્યાથી લઈ આગામી ત્રણ કલાક માટે રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. જેમાં અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, બોટાદ અને દીવમાં અત્યંત ભારે વરસાદ સાથે રેડ એલર્ટ છે. પોરબંદર, જુનાગઢ, અમદાવાદ, ખેડા, આણંદ, ગાંધીનગર મહેસાણા, વડોદરા, નર્મદા, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, સુરત, નવસારી, ડાંગ, તાપી, વલસાડ, દમણ અને દાદર નગર હવેલીમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયુ છે. તો રાજ્યના અન્ય જિલ્લાઓમાં યેલો એલર્ટ સાથે છૂટાછવાયા હળવા વરસાદની આગાહી છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક પ્રદીપ શર્માએ કહ્યું કે, અરબસાગરમાં ડિપ્રેશન બનતા વરસાદની આગાહી આવી છે. આજથી સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ઓરેન્જ અલર્ટ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી છે. રાજ્યના અન્ય ભાગોમાં આજે ઓરેન્જ અલર્ટ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી છે. આગામી પાંચ દિવસ સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં, જયારે અન્ય ભાગોમાં ચાર દિવસ વરસાદની આગાહી છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં LC3 સિગ્નલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. તાપમાનમાં બેથી ત્રણ ડિગ્રીનો ઘટાડો થવાની શક્યતા છે.
અંબાલાલ પટેલે કરી આગાહી
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, આગામી 48 કલાકમાં સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગો પૂર્વ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા છે. પૂર્વ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. આગામી 48 કલાકમાં ભારે વરસાદની શક્યતા રહેશે. અમદાવાદ સાણંદ, નડિયાદ, વડોદરા, પંચમહાલ, ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. અમદાવાદ કેટલાક ભાગોમાં બપોર પછી હવામાનની અંદર પલ્ટો આવશે 48 કલાકમાં વરસાદની શક્યતા રહેશે. મહેસાણાના ભાગો, સાબરકાંઠાના ભાગો, સાબરકાંઠાના ભાગો અને અરવલ્લીના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે.
