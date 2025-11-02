ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગુજરાત તરફ આવી રહેલું વાવાઝોડું ક્યાં ગયું અને કઈ દિશામાં ફંટાયું, આ રહ્યાં લેટેસ્ટ અપડેટ

Cyclone Alert : ગુજરાતના માથે હજુ બે દિવસ રહેશે માવઠાનું સંકટ. અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં 3 તારીખ સુધી કમોસમી વરસાદની કરી આગાહી. જોકે, માવઠાનો માર ઝીલનારા ગુજરાત માટે આવ્યા સારા સમાચાર. અરબ સાગરમાં સક્રિય ડિપ્રેશન નબળુ પડીને વોલમાર્કમાં ફેરવાતા કમોસમી વરસાદની ઘટી અસર. આજે રાજ્યભરમાં ધુમ્મસભર્યા વાતાવરણથી વિઝિબિલિટી ઘટી. 

Updated:Nov 02, 2025, 09:53 AM IST

સારા સમાચાર એ છે કે, અરબ સાગરમાં સક્રિય ડિપ્રેશનનું જોર ઘટયું છે. ડિપ્રેશન નબળું પડીને વોલમાર્કમાં ફેરવાયું છે. રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદની અસર પણ ઘટી છે. હવામાન વિભાગે આજ માટે નાવકાસ્ટ બુલેટિન જાહેર કર્યું છે. જેમાં આગામી ત્રણ કલાક માટે કેટલાક જિલ્લાઓની વરસાદની આગાહી આપી છે. દેવભૂમિ દ્વારકા અને, પોરબંદરમાં ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી છે. કચ્છ, જામનગર, રાજકોટ અને જૂનાગઢમાં હળવા છુટા છવાયા વરસાદની આગાહી છે. અમદાવાદ સહિત દક્ષિણ ઉત્તર અને પૂર્વ ગુજરાતમાં વરસાદ માટે કોઈ એલર્ટ નથી. હાલ વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ વધતાં ધુમ્મસમય વાતાવરણ છવાયું છે. ધુમ્મ્સના કારણે હાઇવે ઉપર વિઝિબિલિટી ઘટી છે. 

સૌરાષ્ટ્ર ઉપરથી વાદળાઓ વિખેરવા લાગ્યા

હવામાનના લેટેસ્ટ અપડેટની વાત કરીે તો, અરબ સાગરમાં ડિપ્રેશનનું જોર ઘટતા વાદળો વિખેરાયા છે. સેટેલાઈટ તસવીર અનુસાર, સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ ઉપરથી લગભગ વાદળાઓ વિખેરાઈ ગયાનું નજરે પડે છે. જોકે છુટા છવાયા વાદળાઓના ઝુંડ જોવા મળે છે.

માવઠું જશે, હવે ઠંડી આવશે

અરબી સમુદ્રમાં રચાયેલું ડિપ્રેશન નબળું પડતાં ગુજરાતમાં માવઠાના માહોલ થી છુટકારો મળશે. વેલમાર્ક લો પ્રેશર ઉત્તર તરફ આગળ વધ્યું છે. જેના કારણે આવતીકાલથી માવઠામાં રાહત મળશે. હિમાલયના હિમવર્ષા થવાની સાથે ગુજરાતમાં બેક દિવસમાં પવન સાથે ટાઢોળું વાતાવરણ છવાઈ જશે. ૩ નવેમ્બરથી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ પશ્ચિમ હિમાલયને અસર કરશે. ૩થી ૫ નવેમ્બર દરમિયાન હિમાચલમાં હિમવર્ષા થવાની શક્યતા છે. ૫ તારીખથી ઉત્તરપૂર્વના સૂકા પવનો શરૂ થશે, અને ૬ તારીખથી તાપમાનમાં થોડો ઘટાડો થશે. લઘુત્તમ તાપમાન ૧૮થી ૨૦ ડિગ્રીની આસપાસ પહોંચી જશે, જેનાથી નોર્મલ તાપમાન તરફ વલણ આવશે અને ગુજરાતમાં ઠંડીનો એહસાસ થવા લાગશે.

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની અગાહી

અંબાલાલ પટેલે પણ કહી દીધું કે, ગુજરાતમાં ૩ નવેમ્બર સુધી કમોસમી વરસાદ થઈ શકે છે. રાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ થઈ શકે છે. 7 નવેમ્બરથી ઠંડા પવનો ફૂંકાઈ શકે છે. 8 થી 12૨ નવેમ્બર પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે પર્વતીય પ્રદેશોમાં બરફવર્ષા થઈ શકે છે. જોકે, નવેમ્બર 8 થી 12 દરમિયાન ગુજરાતમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધશે. 18 અને 19 નવેમ્બર રાજ્યમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. 

વધુ એક વાવાઝોડાના સંકેત મળ્યા

અંબાલાલની આગાહી અનુસાર, બંગાળના ઉપસાગરમાં વાવાઝોડાના સંકેત જોવા મળી રહ્યાં છે. 18 થી 25 નવેમ્બર દરમિયાન હવામાનમાં પલ્ટો આવી શકે છે. રાજ્યમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ થઈ શકે છે. ડિસેમ્બર ના પ્રથમ સપ્તાહમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવી શકે છે. ડિસેમ્બર 16 થી પર્વતીય વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા થવાની શક્યતા છે. રાજ્યમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધી શકે છે.   

