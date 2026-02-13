કુંભ રાશિમાં બન્યો લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ... 2 માર્ચ સુધી ધનમાં આળોટશે આ રાશિના જાતકો !
Laxmi Narayan Rajyog 2026 : જ્યારે શુક્ર અને બુધ એક જ રાશિમાં હોય છે, ત્યારે લક્ષ્મી નારાયણ યોગ બને છે. હાલમાં બંને કુંભ રાશિમાં છે, તેથી આ શુભ યોગ 2 માર્ચ સુધી પ્રભાવમાં રહેશે. એવું મનાય છે કે આ સમયગાળામાં સંપત્તિ, સુખ અને પ્રગતિની તકો વધે છે. ત્યારે આ યોગથી કઈ રાશિના લોકોને સૌથી વધુ ફાયદો થશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Laxmi Narayan Rajyog 2026 : 13 ફેબ્રુઆરીએ સૂર્ય કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. સૂર્ય કુંભ રાશિમાં પ્રવેશતા જ બુધ સાથે યુતિ કરશે, જેનાથી બુધાદિત્ય રાજયોગ બનશે. વધુમાં કુંભ રાશિમાં બુધ અને શુક્રની યુતિ લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ બનાવી રહી છે. તેથી આ શુભ યોગ 2 માર્ચ સુધી પ્રભાવમાં રહેશે. જેના કારણે આ રાશિઓનું નસીબ ચમકી શકે છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિ માટે આ યોગ ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો દર્શાવે છે. નવું ઘર કે વાહન ખરીદવાની ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ શકે છે. વૈવાહિક જીવન અને પ્રેમ સંબંધો સુમેળભર્યા રહેશે. આવકમાં વધારો તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિને મજબૂત બનાવશે. વિદેશ યાત્રા સંબંધિત તકો પણ ઊભી થઈ શકે છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે વ્યવસાય અને કારકિર્દીમાં પ્રગતિનો સંકેત છે. કોઈ મોટો સોદો થઈ શકે છે. નોકરી શોધી રહેલા લોકોને સારી ઓફર મળી શકે છે. વિદેશ યાત્રા અથવા વિદેશ સંબંધિત કામ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. સખત મહેનત સકારાત્મક પરિણામો આપશે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિ માટે આ સમય આર્થિક રીતે ફળદાયી બની શકે છે. આવકના નવા રસ્તા ખુલી શકે છે. કામ પર પ્રમોશન અથવા નવી જવાબદારીઓની શક્યતા છે. કૌટુંબિક મિલકતનો લાભ થઈ શકે છે. અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા પણ છે.
કુંભ
કુંભ રાશિ માટે આ યોગ તમારા આત્મવિશ્વાસને મજબૂત બનાવશે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. મિલકત અથવા ઘર ખરીદવાની યોજનાઓ આગળ વધી શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓને સારો નફો મળી શકે છે. કોઈ પ્રભાવશાળી વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત તમારી કારકિર્દીમાં મદદરૂપ થઈ શકે છે.
