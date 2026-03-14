દીકરીના પ્રેમલગ્ન પર વિવાદ, પણ દીકરા માટે કોઈ નિયમ નહિ... આ અંગે શું બોલ્યા ઠાકરશી રબારી, જાણો
Gujarati Singer Kinjal Rabari Love Marriage Controversy : કિંજલ રબારીના પ્રેમલગ્નનો મુદ્દો ગુજરાતમાં ટોકિંગ પોઈન્ટ બન્યો છે. પ્રેમલગ્નના હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા બાદ આખરે કિંજલ રબારી ઘરે પરત ફરી છે. તે પહેલા રબારી સમાજ અને ચૌધરી સમાજ વચ્ચે યોજાયેલી બેઠક બાદ કિંજલ રબારીની ઘરવાપસી થઈ છે. ત્યારે રબારી સમાજના આગેવાન ઠાકરશી રબારીએ શું કહ્યું તે જાણીએ.
કિંજલ રબારીની ઘરવાપસી
કિંજલ રબારીએ પ્રેમલગ્ન બાદ વીડિયો જાહેર કરીને બળાપો ઠાલવ્યો હતો કે, સમાજના નિયમો છોકરીઓ માટે જ નિયમો, છોકરાઓ માટે કોઈ નિયમો નહિ. પરંતું આવું કહ્યાના 24 કલાક પહેલા જ કિંજલ રબારીએ ઘરવાપસી કરી લીધી છે. કિંજલ રબારીની ઘરવાપસી દબાણ કે સ્વૈચ્છિક પોતાના ઘરે પહોંચી છે તે તો આવનારો સમય બતાવશે. પરંતુ હાલ મામલો થાળે પડ્યો છે, કિંજલ રબારી સમાજમાં પાછી ફરી છે.
સમાજની જીત થઈ
ગુજરાતમાં પ્રેમલગ્નો વિવાદ વધુ ગરમાઈ રહ્યો છે. તેમાં પણ કિંજલ રબારીના પ્રેમલગ્ન પર સમાજના આક્રોશ વચ્ચે બેઠકો યોજાઈ હતી. જેના બાદ કિંજલ પરત ઘરે જતા રબારી સમાજે તેને પોતાની જીત ગણાવી છે.
સમયની માંગ મુજબ કાયદો બદલવો જોઈએ
આ વિશે સમાજના આગેવાન ઠાકરશી રબારીએ જણાવ્યું કે, કોઈ પ્રેશર નહિ, 20 વર્ષના માતાપિતાનો પ્રેમ. સમાજ અને માતાપિતાના પ્રેમને વિશેષ માનીને દીકરી પરત ફરી છે. સમાજના રીતરિવાજો મહાન છે તે સમજીને દીકરી ડાહ્યી બનીને પરત ફરી છે. કોઈ પ્રકારનું દબાણ નથી. પ્રેમથી પરત આવી છે. કાયદાની વાત સાચી, પરંતું સમયની માંગ હોય. તમામ સમાજની માંગણી છે. જેના ઘરે દીકરી છે, એ માતાપિતાની વેદના છે. લોકોની માંગ મુજબ કાયદો બનવો જોઈએ. સમયની માંગ મુજબ સરકારે કાયદાને બદલવો જોઈએ.
કેટલાક પરિવારની દીકરીઓ જતી રહી છે. કેટલાક કિસ્સામાં પિતાના મોત થયા છે. દીકરીને મોટી કરી હોય તેવા માતાપિતાની પણ અપેક્ષાઓ હોય છે. માતાપિતાને પણ ચિંતા થતી હોય છે. પ્રેમને સમજી, સમાજની વેદનાને સમજીને, સમાજની એકતાને સમજી, સમાજના સંસ્કારોને સમજીને દીકરી પાછી આવી છે.
છોકરીઓ અન્ય સમાજમાં જાય તો વિવાદ થાય, પરંતું છોકરાઓ અન્ય સમાજના દીકરી લાવે તો તેને માન્ય ગણાય છે. આ બાબતે પૂછતા ઠાકરશી રબારીએ બોલવાનું ટાળ્યું હતું.
સમાજના આગેવાન ઠાકરશી રબારીએ નિવેદન આપતા કહ્યું કે, પોરબંદરથી પાલનપુર, નડાબેટથી નવસારી, રાજસ્થાન સુધી ફેલાયેલો સમગ્ર ગુજરાતનો માલધારી સમાજ એકતાંતણે બંધાયેલા છે. સમાજની એકતા અને સંસ્કારના દર્શન કરાવતા સમાજની આજે જીત થઈ છે. દીકરી ડાહ્યી બનીને આજે પરત આવી છે.
મા બાપ અને તેના સમાજના પ્રેમને સમજી તેના ટૂંકા ગાળાના પ્રેમને છોડી દીકરી પરત આવી છે. રાધનપુરના રબારી સમાજના યુવાનોએ ફોજ બનીને મહેનત કરીને પરિણામ લાવ્યું છે તે યુવાનોના ચરણોમાં હું નમન વંદન કરું છું. કિંજલ રબારીએ જાતે નિર્ણય લીધો તે પરત આવી છે.
Trending Photos