ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

LIC ની આ સ્કીમ દરેક ઈન્વેસ્ટરને બનાવશે કરોડપતિ! માત્ર 4 વર્ષ ભરો પ્રીમિયમ.... 1 કરોડ મળવાના નક્કી

આજના સમયમાં કરોડપતિ બનવું માત્ર એક સપનું નહીં પરંતુ એક જરૂરિયાત બની ગઈ છે. વધતી મોંઘવારી અને લાઇફસ્ટાઇલ વચ્ચે હવે માત્ર બચત પૂરતી નથી, પરંતુ સમજદારીથી રોકાણ જરૂરી છે. જો તમે ઈચ્છો છો કે તમારી આવક ભવિષ્યમાં પણ વેલ્યુ બનાવી રાખે તો LIC ની જીવન શિરોમણિ પોલિસી (Jeevan Shiromani Plan) એક શાનદાર વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. આ સ્કીમ ન માત્ર સુરક્ષા આપે છે પરંતુ શાનદાર રિટર્નની પણ ખાતરી કરે છે.
 

Updated:Oct 28, 2025, 08:33 AM IST

What is LIC's Jeevan Shiromani Policy?

1/7
image

LIC ની જીવન શિરોમણિ પોલિસી (Jeevan Shiromani Plan) એક નો-લિંક્ડ, પરંપરાગત બચત યોજના છે, જેમાં લાઇફ કવરની સાથે-સાથે હાઈ રિટર્નની ગેરંટી આપવામાં આવે છે. આ સ્કીમ તે લોકો માટે છે જે ઓછા સમયમાં વધુ રોકાણ કરી લાંબાગાળે મજબૂત ફંડ તૈયાર કરવા ઈચ્છે છે.  

Premium has to be paid for only 4 years

2/7
image

જીવન શિરોમણી સ્કીમમાં માત્ર 4 વર્ષ સુધી પ્રીમિયમ ભરવાની જરૂર પડે છે. ત્યારબાદ નક્કી સમય પર 1 કરોડ રૂપિયાનું એશ્યોર્ડ રિટર્ન મળે છે. તો મહત્તમ સમય એશ્યોર્ડની કોઈ મર્યાદા નથી.  

In how much period does it mature?

3/7
image

જીવન શિરોમણિ પોલિસીને તમે 14, 16, 18 અને 20 વર્ષના સમયગાળા માટે લઈ શકો છો. પરંતુ સમયગાળો ગમે એટલો હોય પ્રીમિયમ માત્ર ચાર વર્ષ સુધી ભરવાનું છે.

How much is the premium?

4/7
image

પોલિસીહોલ્ડર્સે આ સ્કીમનો ફાયદો લેવા માટે દર મહિને લગભગ 94000 રૂપિયા જમા કરવા પડશે. આ પ્રીમિયમ તમે દર મહિને, ત્રણ મહિને, છ મહિને કે વાર્ષિક રીતે જમા કરી શકો  છો.  

What should be the age

5/7
image

આ યોજના માટે પાત્ર બનવા માટે, પોલિસીધારકની ઉંમર ઓછામાં ઓછી 18 વર્ષની હોવી જોઈએ. 14 વર્ષ સુધીની પોલિસી મુદત માટે મહત્તમ ઉંમર 55 વર્ષ, 16 વર્ષની મુદત માટે 51 વર્ષ, 18 વર્ષની મુદત માટે 48 વર્ષ અને 20 વર્ષની મુદત માટે 45 વર્ષ છે.  

These facilities are also available

6/7
image

એક વર્ષ પ્રીમિયમ જમા કર્યા બાદ આ પોલિસી પર લોનની સુવિધા પણ મળી જાય છે. આ સાથે તેમાં ડેથ બેનિફિટ્સ પણ સામેલ છે. જેમાં નોમિનીને સમ એશ્યોર્ડ અને બોનસ મળે છે. પ્રીમિયમ પર કલમ 80C અને મેચ્યોરિટી પર કલમ 10(10D) હેઠળ ટેક્સ છૂટ પણ મળે છે.

Who is this scheme for?

7/7
image

આ સ્કીમ હાઈ-ઇનકમ ઈન્વેસ્ટરો માટે છે, કારણ કે પ્રીમિયમ અમાઉન્ટ મોટું હોય છે. જો તમે સમયસર પ્રીમિયમ ન ભરો તો પોલિસી લેપ્સ થઈ શકે છે. રોકાણ કરતા પહેલા તમારા એલઆઈસી એજન્ટ કે સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી તેની શરતો જરૂર જાણો.  

lic jeevan shiromaniLIC millionaire plan

Trending Photos