નિવૃત્તિ બાદ દર મહિને મળશે 15000 રૂપિયા, LIC ની શાનદાર સ્કીમ, જાણો વિગત

Lic Jeevan Utsav Policy Plan: LIC ની ખાસ પોલિસી જીવન ઉત્સવ સામાન્ય રીતે નિવૃત્તિ બાદ માસિક પેન્શન મેળવવા બનાવવામાં આવી છે. આ એક ટ્રેડિશનલ પ્લાન છે, જેમાં માર્કેટના ઉતાર-ચઢાવની કોઈ અસર થતી નથી. આ યોજના હેઠળ નોકરીમાંથી નિવૃત્ત થયા બાદ દર મહિને 15000 રૂપિયાનું પેન્શન મળે છે. આવો આ વિશે વિસ્તારથી જાણીએ.

Updated:Sep 24, 2025, 02:56 PM IST

LIC જીવન ઉત્સવ પ્લાનમાં ઈન્વેસ્ટ કરી નિવૃત્તિ બાદ દર મહિને 15000 રૂપિયાનું પેન્શન મેળવી શકાય છે. આ પેન્શન તમને આર્થિક સુરક્ષા આપે છે, જેનાથી તમે સરળતાથી વૃદ્ધાવસ્થાની જરૂરિયાત પૂરી કરી શકો છો.  

આ પોલિસીમાં તમે 5 વર્ષથી લઈને 16 વર્ષ સુધી તમારી પસંદ અનુસાર પ્રીમિયમ ભરી શકો છો. રોકાણનો સમયગાળો જેટલો લાંબો હશે, એટલું તમારૂ પેન્શન વધુ હશે. આ યોજના તમારી નાણાકીય યોજના અનુસાર ફ્લેક્સિબલ છે.

આ યોજના હેઠળ ઈન્વેસ્ટરોને ઓછામાં ઓછા 5 લાખ રૂપિયાનો સમ એશ્યોર્ડ (સુરક્ષિત રકમ) મળે છે. તેનો મતલબ છે કે તમારી રકમ સુરક્ષિત રહેશે અને ચોક્કસ લાભ પણ મળશે. આ પ્લાનમાં 8 વર્ષથી લઈને 65 વર્ષ સુધીની ઉંમરના લોકો રોકાણ કરી શકે છે.

આ યોજનામાં માત્ર પેન્શન જ નહીં, પરંતુ આજીવન માટે લાઇફ ઈન્શ્યોરન્સ કવર પણ મળે છે. જો પોલિસી હોલ્ડરનું મૃત્યુ પોલિસી મેચ્યોર થતાં પહેલા થઈ જાય છે તો નોમિનીને જમા કરવામાં આવેલા પ્રીમિયમના 105 ટકા બોનસના રૂપમાં મળે છે.

આ પોલિસી વાર્ષિક 5.5% વ્યાજ દર ઓફર કરે છે, જે વિલંબિત અને સંચિત ફ્લેક્સી આવક લાભ તરીકે આપવામાં આવે છે. પોલિસીધારક પાસે નિયમિત આવક લાભ અને ફ્લેક્સી આવક લાભ વચ્ચે પસંદગી કરવાનો વિકલ્પ પણ છે.

