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LIC Saral Pension: એલઆઈસીનો ધાંસૂ પ્લાન, માત્ર એકવાર લગાવો પૈસા, આજીવન મળશે ₹21000 નું પેન્શન

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 10, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 02:33 PM IST

દરેક પોતાની કમાણીમાંથી બચત કરી તેવી જગ્યાએ રોકાણ કરવાનું પ્લાનિંગ કરે છે, જ્યાં નિવૃત્તિ બાદના સમય માટે મોટું ફંડ જમા થઈ શકે. તો કેટલીક નિયમિત આવક થાય તે માટે બચત યોજનાનો વિકલ્પ શોધતા હોય છે. તેવામાં એલઆઈસીનો પેન્શન પ્લાન પણ જાણીતો છે. તેમાં તરળ પેન્શન પ્લાન (LIC Saral Pension Plan) ખાસ છે, જેમાં માત્ર એકવાર રોકાણ કરી આજીવન પેન્શન મેળવી શકાય છે. એટલે કે આ પ્લાન નિયમિત આવકની ગેરંટી આપે છે.

સિંગલ પ્રીમિયમ છે LICનો આ પ્લાન1/6

સિંગલ પ્રીમિયમ છે LICનો આ પ્લાન

LIC Saral Pension Plan એક સિંગલ પ્રીમિયમ પ્લાન છે, એટલે કે તમારે માત્ર એક વખત પૈસા લગાવવાના છે. એક સાથે રોકાણ કર્યા બાદ નક્કી કરવામાં આવેલું પેન્શન આજીવન મળે છે. એલઆઈસીનો આ પ્લાન ખાસ કરી નિવૃત્તિ પોલિસી તરીકે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. 

એક સમાન મળે છે પેન્શન2/6

એક સમાન મળે છે પેન્શન

સરળ પેન્શ પ્લાન હેઠળ કોઈ વ્યક્તિ પોતાની નિવૃત્તિ પર મળેલ પીએફ ફંડ કે પછી ગ્રેચ્યુઇટીના પૈસાને આ યોજનામાં રોકે છે. તો રોકાણની સાથે પેન્શન મળવાનું શરૂ થઈ જાય છે અને ખાસ વાત છે કે પેન્શન શરૂઆતમાં નક્કી થઈ જાય છે, જીવનભર તે પેન્શન મળે છે.

પતિ-પત્ની મળીને લઈ શકે છે પ્લાન3/6

પતિ-પત્ની મળીને લઈ શકે છે પ્લાન

વૃદ્ધાવસ્થામાં પૈસાની ચિંતા વગર નિયમિત આવક થાય તે માટે એલઆઈસીનો આ પ્લાન શાનદાર વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. LIC Saral Pension Plan માટે ઉંમર મર્યાદા 40 વર્ષથી 80 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે. આ પોલિસી તમે એકલા લઈ શકો છો અને ઈચ્છો તો પતિ-પત્ની મળીને લઈ શકો છો. આ પ્લાન પેન્શનની ગેરંટી આપે છે.  

છ મહિના બાદ કરી શકો છો સરેન્ડર4/6

છ મહિના બાદ કરી શકો છો સરેન્ડર

LIC Saral Pension Plan હેઠળ પોલિસીધારકને સરેન્ડર કરવાની પણ સુવિધા આપવામાં આવે છે અને તેની શરૂ થયાની તારીખથી છ મહિના બાદ આમ કરી શકાય છે. તેમાં મળનાર ડેથ બેનિફિટની વાત કરીએ તો પોલિસીધારકનું મૃત્યુ થવા પર તેના નોમિનીને રોકાણના પૈસા પરત કરી દેવામાં આવે છે. તેમાં લોનની પણ સુવિધા મળે છે અને પોલિસીધારક છ મહિના બાદ અરજી કરી શકે છે.

માસિક, ક્વાર્ટર, છમાસિક કે વાર્ષિક પેન્શન5/6

માસિક, ક્વાર્ટર, છમાસિક કે વાર્ષિક પેન્શન

એલઆઈસીની સરળ પેન્શન સ્કીમમાં તમે ઓછામાં ઓછા 12000 રૂપિયાની એન્યુટી ખરીદી શકો છો. જ્યારે મહત્તમ રોકાણની કોઈ મર્યાદા નથી. એટલે કે જેટલું વધુ રોકાણ એટલા વધુ પૈસા મેળવી શકાય છે. આ યોજનામાં રોકાણકારો ઈચ્છે તો માસિક આધાર પર પેન્શન લઈ શકે છે, કે પછી વાર્ષિક, છમાસિક અને ત્રણ મહિને પણ પેન્શન લઈ શકાય છે.

આ રીતે મળશે 21000 રૂપિયાનું પેન્શન6/6

આ રીતે મળશે 21000 રૂપિયાનું પેન્શન

હવે જણાવીએ તે ગણતરી વિશે, જેના દ્વારા LIC Saral Pension Plan હેઠળ માસિક 21000 રૂપિયાનું પેન્શન મેળવી શકાય છે. તો એલઆઈસી કેલકુલેટર પ્રમાણે 40 વર્ષની ઉંમરમાં કોઈ વ્યક્તિ એક સાથે 40 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરી એન્યુટી ખરીદે છે તો તેને વાર્ષિક 2,62,454 રૂપિયાનું પેન્શન મળશે અને તેને મહિનાના આધારે જુઓ તો 21871 રૂપિયા મળશે.

TAGS:
lic saral pension plan
LIC Pension Plan
LIC Best Plan

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