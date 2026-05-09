  /કમાલની છે આ સ્કીમ... દર મહિને 10,000 રૂપિયાનું પેન્શન, જાણો તમારે શું કરવું પડશે?

કમાલની છે આ સ્કીમ... દર મહિને 10,000 રૂપિયાનું પેન્શન, જાણો તમારે શું કરવું પડશે?

Written ByDhaval GokaniUpdated byDhaval Gokani
Published: May 09, 2026, 04:30 PM IST|Updated: May 09, 2026, 04:30 PM IST

દેશમાં ઘણી એવી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે, જે હેઠળ લોકોને પેન્શન, નિવૃત્તિ ફંડ અને ઘણા પ્રકારના બેનિફિટ્સ આપવામાં આવે છે. તેમાંથી એક યોજના પેન્શનને લઈને પણ છે, જે ભારતીય જીવન વીમા નિગમ હેઠળ સંચાલિત છે.
 

દેશની સૌથી મોટી વીમા કંપની દરેક વર્ગ માટે યોજના રજૂ કરે છે. કેટલીક યોજનામાં માત્ર વીમા કવર આપવામાં આવે છે, પરંતુ કેટલીક યોજનામાં વીમા કવરની સાથે મોટું ફંડ પણ આપવામાં આવે છે.

અમે LIC ની જે યોજનાની વાત કરી રહ્યાં છીએ તેનું નામ એલઆઈસી સ્માર્ટ પેન્શન યોજના (LIC Smart Pension Scheme) છે. આ ખુબ પોપુલર પ્લાન છે. આ ઇમિડિએટ એન્યુટી પ્લાન છે, જેમાં એક સાથે વન ટાઇમ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ બાદ પેન્શન તરીકે કમાણી શરૂ થાય છે અને આજીવન મળે છે.

આવકની ગેરંટી

એલઆઈસીની સ્માર્ટ પેન્શન યોજના, તેવા રોકાણકારો માટે બેસ્ટ માનવામાં આવે છે, જે શેર બજારના ઉતાર-ચઢાવથી દૂર રહી ગેરેન્ટેડ અને નિયમિત આવક માટે રોકાણ કરવાનો પ્લાન કરે છે. આ એલ નોન લિંક્ડ અને નોન-પાર્ટિશિપેટિંગ એલઆઈસી પ્લાન છે, જેનો મતલબ બજારનું જોખમ ઝીરો છે. તેમાં ઓછામાં ઓછા 1 લાખ રૂપિયાની એન્યુટી ખરીદી શકો છો અને મહત્તમ રોકાણની કોઈ મર્યાદા નથી. તમે જેટલા ઈચ્છો એટલા રૂપિયા આ યોજનામાં રોકી શકો છો.

પોલિસી લેવાની સાથે પેન્શન શરૂ

આ સ્માર્ટ પેન્શન પ્લાનમાં પેન્શન પોલિસી લેવાની સાથે નક્કી થઈ જાય છે અને આજીવન મળે છે. આ પોલિસી તમે સિંગલ કે જોઈન્ટ લઈ શકો છો. પોલિસીહોલ્ડર્સની જરૂરિયાત પ્રમાણે માસિક, ત્રિમાસિક, છમાસિક કે વાર્ષિક પેન્શનનો વિકલ્પ મળે છે.

આ સિવાય પેન્શનને દર વર્ષે 3 કે 6 ટકા વધારવા, કે મૃત્યુ બાદ રોકાણની રકમ પરત મળવા જેવા વિકલ્પ પણ આપવામાં આવે છે. આ યોજના નિવૃત્ત કર્મચારી, ખાનગી નોકરિયાત અને વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે ઉપયોગી છે, કારણ કે તેને નિવૃત્તિ બાદ માસિક પેન્શનની જરૂર હોય છે.  

10880 રૂપિયા માસિક પેન્શન

એલઆઈસીની આ યોજનામાં રોકાણકારોએ પ્લાન લેવા સમયે એક સાથે 20 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે અને એલઆઈસી કેલકુલેટર પ્રમાણે આમ કરવા પર વાર્ષિક 136000 રૂપિયા મળશે. દર છ મહિના પર 66640 રૂપિયા અને ક્વાર્ટરના આધારે 32980 રૂપિયા મળશે. તો માસિક આધાર પર તેને ડિવાઇડ કરો તો રોકાણકારોને 10880 રૂપિયા મળશે.  

