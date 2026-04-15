પહેલી વાર બોનસ શેર આપશે LIC, ફક્ત આ રોકાણકારોને જ થશે ફાયદો
LIC Free Share: પહેલી વાર, સરકારી વીમા કંપની LICએ રોકાણકારોને બોનસ શેર આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. કંપનીએ આ માહિતી સ્ટોક એક્સચેન્જ સાથે શેર કરી છે. લાયક રોકાણકારોને દરેક શેર માટે એક બોનસ શેર મળશે. બોનસ શેર આપવાનો નિર્ણય સોમવારે LICની બોર્ડ મીટિંગમાં લેવામાં આવ્યો હતો.
કંપનીએ સ્ટોક એક્સચેન્જને આપેલા નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે 10 રૂપિયાની ફેસ વેલ્યુવાળા દરેક શેર માટે એક બોનસ શેર આપવામાં આવશે. બોનસ શેરનો લાભ ફક્ત એવા રોકાણકારોને જ મળશે જેઓ રેકોર્ડ ડેટ પર શેર ધરાવે છે. કંપનીએ હજુ સુધી રેકોર્ડ ડેટ જાહેર કરી નથી.
LIC એ જણાવ્યું છે કે લાયક રોકાણકારોને આગામી બે મહિનામાં બોનસ શેર પ્રાપ્ત થશે. આનો અર્થ એ છે કે તેમને 12 જૂન અથવા તે પહેલાં બોનસ શેર પ્રાપ્ત થશે. LIC એ પહેલાથી જ રોકાણકારોને પાંચ વખત ડિવિડન્ડ ચૂકવી દીધું છે.
LICએ સૌપ્રથમ 2022માં રોકાણકારોને ડિવિડન્ડ આપ્યું હતું, જેમાં પ્રતિ શેર 1.50 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપવામાં આવ્યું હતું. બીજું ડિવિડન્ડ 2023માં હતું, જ્યારે તેણે પ્રતિ શેર 3 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપ્યું હતું. ત્રીજું ડિવિડન્ડ 2024માં હતું, જ્યારે પાત્ર રોકાણકારોને પ્રતિ શેર 4 રૂપિયાનો નફો મળ્યો હતો. 2024માં, કંપનીએ બે વાર ડિવિડન્ડ ચૂકવ્યું હતું, જેમાં બીજા ડિવિડન્ડ 6 રૂપિયા પ્રતિ શેર હતું. કંપનીએ છેલ્લે 25 જુલાઈ, 2025ના રોજ એક્સ-ડિવિડન્ડનો વેપાર કર્યો હતો, જેમાં પ્રતિ શેર 12 રૂપિયાનો નફો થયો હતો.
છેલ્લા બે અઠવાડિયામાં LIC શેરના ભાવમાં 10 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો છે. આ દરમિયાન, આ શેરે એક વર્ષમાં 4.29 ટકા વળતર આપ્યું છે. જે રોકાણકારોએ ત્રણ વર્ષથી LICના શેર રાખ્યા છે, તેમને અત્યાર સુધીમાં 46 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો છે.
રાજ્ય માલિકીની વીમા કંપનીએ ઓક્ટોબર અને ડિસેમ્બર વચ્ચે 12,930 કરોડ રૂપિયાનો ચોખ્ખો નફો નોંધાવ્યો છે. કંપનીનો ચોખ્ખો નફો વાર્ષિક ધોરણે 17 ટકા વધ્યો છે.
