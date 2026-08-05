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અંબાલાલ પટેલની સૌથી ડરામણી ભવિષ્યવાણી: આ તારીખથી શરૂ થશે 'અસલી ખેલ', અમદાવાદને લઈને ફરી મોટી આગાહી

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 05, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:49 AM IST

Ambalal Patel Forecast: રાજ્યમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી પડી રહેલા મુસળધાર વરસાદ બાદ હવે મેઘરાજાએ થોડો વિરામ લીધો છે, જેનાથી પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં લોકોને મોટો રાહતનો શ્વાસ મળ્યો છે. જોકે, વરસાદ સંપૂર્ણપણે થંભી ગયો નથી. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) અને જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની તાજી આગાહી મુજબ, આગામી 6 દિવસ સુધી રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં ચાલુ રહેશે.

મોન્સૂન ટ્રફ અને પશ્ચિમી પવનોની અસર1/5

મોન્સૂન ટ્રફ અને પશ્ચિમી પવનોની અસર

હાલમાં દેશના ઉત્તરીય ભાગોમાંથી મોન્સૂન ટ્રફ પસાર થઈ રહ્યું છે, સાથે જ નૈઋત્ય અને પશ્ચિમ દિશાના સક્રિય પવનો સાનુકૂળ હોવાના લીધે ચોમાસાની સ્થિતિ યથાવત છે. ભારે સિસ્ટમનો અભાવ હોવાથી હાલમાં કોઈ અતિભારે વરસાદની શક્યતા નથી, પરંતુ વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે છૂટોછવાયો વરસાદ નોંધાશે. અમદાવાદ શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ ઝાપટાં પડવાની પૂરી સંભાવના છે.

અંબાલાલ પટેલની ભવિષ્યવાણી: આ તારીખથી શરૂ થશે 'અસલી ખેલ'2/5

અંબાલાલ પટેલની ભવિષ્યવાણી: આ તારીખથી શરૂ થશે 'અસલી ખેલ'

અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, 5 ઓગસ્ટથી હવામાનમાં ફરી પલટો જોવા મળશે. બંગાળના ઉપસાગરમાં નવી વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ રહી છે, જેના પ્રભાવથી 8થી 15 ઓગસ્ટ દરમિયાન રાજ્યમાં ફરી એકવાર વરસાદનું જોર વધી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદી ઝાપટાંની સંભાવના છે. ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં 3થી 4 ઇંચ સુધીનો સારો વરસાદ પડી શકે છે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના વિવિધ વિસ્તારોમાં મેઘમહેર થવાની શક્યતા છે.

5થી 10 ઓગસ્ટ: જિલ્લાવાર વરસાદનું ચિત્ર3/5

5થી 10 ઓગસ્ટ: જિલ્લાવાર વરસાદનું ચિત્ર

આગામી 5 દિવસ દરમિયાન રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં છૂટોછવાયો વરસાદ રહેશે. દક્ષિણ અને મધ્ય ગુજરાતના છોટાઉદેપુર, વડોદરા, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ અને દમણ-દાદરા નગર હવેલીમાં કેટલાક સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડશે. સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતના અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, રાજકોટ, જામનગર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, પોરબંદર, દેવભૂમિ દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, બોટાદ, દીવ અને કચ્છના છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે.

ખેડૂતો માટે રાહત અને આશા4/5

ખેડૂતો માટે રાહત અને આશા

રાજ્યમાં અત્યાર સુધી થયેલા ભારે વરસાદથી ઘણા વિસ્તારોમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી, જેમાંથી હવે રાહત મળી રહી છે. બીજી તરફ, કચ્છ, દેવભૂમિ દ્વારકા અને પોરબંદર જેવા વિસ્તારોમાં જ્યાં હજુ પણ વરસાદની ખેંચ છે, ત્યાંના ખેડૂતો 8 ઓગસ્ટથી શરૂ થનારા વરસાદના નવા રાઉન્ડની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં દક્ષિણ ગુજરાતના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં છૂટોછવાયો વરસાદ નોંધાયો છે, જ્યારે ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના અમુક વિસ્તારોમાં હળવા ઝાપટાં પડ્યા હતા. તેની સરખામણીએ કચ્છ પંથકમાં વાતાવરણ મુખ્યત્વે શુષ્ક જોવા મળ્યું હતું.

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બંગાળના ઉપસાગરમાં સર્જાનારી નવી સિસ્ટમના પ્રભાવથી 8થી 15 ઓગસ્ટ દરમિયાન રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં સારો વરસાદ થવાની શક્યતા છે. રાજ્યમાં માત્ર છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વરસી રહેલા ધમધોકાર વરસાદથી લોકોને રાહત મળી છે. મોન્સૂન ટ્રફ અને સક્રિય પશ્ચિમી પવનોના લીધે રાજ્યમાં ભારે વરસાદની શક્યતા નથી, પરંતુ મોટાભાગના વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં પડવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

TAGS:
Gujarat Monsoon 2026
gujarat weather forecast
heavy rain
Ambalal Patel forecast
India Meteorological Department

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