Nose Pin Designs: ખૂબ જ ઓછા ખર્ચે 1 ગ્રામ ગોલ્ડમાં બનાવડાવો નોઝ રિંગ, જોઈ લો સોનાની નોઝ પિનની લેટેસ્ટ ડિઝાઈન
Nose Pin Latest Designs: નોઝ રિંગ કોઈપણ યુવતીની પહેલી પસંદ હોય છે. નોઝ રિંગ પહેરવાથી પર્સનાલિટીનું આકર્ષણ વધી જાય છે. સ્ટાઈલિશ અને એલિગેંટ લુક માટે તમે 1 ગ્રામ સોનામાં નાની નોઝ પિન બનાવડાવી શકો છો. તો ચાલો જોઈએ ગોલ્ડ નોઝ પિનની લેટેસ્ટ ડિઝાઈન્સ.
ફ્લોરલ ડિઝાઈન
સુંદર લુક માટે તમે ફ્લોરલ ડિઝાઈનની નોઝ પિન કેરી કરી શકો છો.
સ્ટોન સાથે નોઝ પિન
તમે સ્ટોન સાથે આવતી નોઝ પિન પણ કેરી કરી શકો છો. તેનાથી સ્ટાઈલિશ લુક મળશે અને વેસ્ટર્ન આઉટ ફિટમાં પણ તે મેચ થશે.
ક્લાસી લુક
ક્લાસી લુક માટે તમે આવી ડિઝાઈનની નોઝ રિંગ કેરી કરી શકો છો. તેનાથી સ્ટનિંગ લુક મળશે.
મિનિમલિસ્ટ નોઝ રિંગ
જો તમને સિંપલ લુક જોઈતો હોય તો તમે 1 ગ્રામમાં મિનિમલિસ્ટ ગોલ્ડ રિંગ કેરી કરી શકો છો.
ક્લાસિક ગોલ્ડ નોઝ રિંગ
1 ગ્રામ ગોલ્ડમાં તમે ક્લાસિક ગોલ્ડ નોઝ રિંગ પણ તૈયાર કરાવી શકો છો. આ ડિઝાઈન એવરગ્રીન છે. જેને તમે રોજ કેરી કરી શકો છો.
