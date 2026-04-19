ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોLiver Cirrhosis: લીવર સિરોસિસ છેલ્લા સ્ટેજમાં હોય ત્યારે શરીરમાં દેખાય આ 4 લક્ષણો

Liver Cirrhosis: લીવર સિરોસિસ છેલ્લા સ્ટેજમાં હોય ત્યારે શરીરમાં દેખાય આ 4 લક્ષણો

Liver Cirrhosis: લીવર આપણા શરીરમાં જમણી તરફ પાંસળી નીચે હોય છે. લીવર આપણા શરીરનું મહત્વનું અંગ છે અને તેની ગંભીર બીમારી છે લીવર સિરોસિસ. લીવર સિરોસિસમાં શરુઆતમાં સારવાર ન લેવામાં આવે તો લીવરને કાયમી નુકસાન થઈ જાય છે. લીવર સિરોસિસ થવાના મુખ્ય કારણોમાં દારુ, હેપેટાઈટિસ, ફેટી લીવરનો સમાવેશ થાય છે. 
 

Updated:Apr 19, 2026, 05:14 PM IST

લીવર સિરોસિસના 4 સ્ટેજ

લીવર સિરોસિસના 4 સ્ટેજ હોય છે. જેમાં પહેલા અને બીજા સ્ટેજમાં સ્થિતિ લીવર ખરાબ થતું હોય પણ સામાન્ય રીતે કામ પણ કરી શકે છે. જ્યારે ત્રીજા અને ચોથા સ્ટેજમાં સિરોસિસ પહોંચી જાય તો ગંભીર લક્ષણો દેખાવા લાગે છે. જેનું કારણ હોય છે કે લીવર કામ કરી શકતું નથી. આ લક્ષણો કયા છે ચાલો જણાવીએ.

આંખ અને સ્કિનનો રંગ બદલી જવો

લીવર સિરોસિસ ગંભીર સ્ટેજમાં હોય ત્યારે આંખ અને સ્કિનનો રંગ બદલી જાય છે. સ્કિન નોર્મલમાંથી પીળી દેખાવા લાગે છે અને આંખનો સફેદ ભાગ પણ પીળો થઈ જાય છે.   

પેટમાં પાણી ભરાવું 

લીવર સિરોસિસના લાસ્ટ સ્ટેજમાં પેટમાં પાણી ભરાઈ જાય છે. આ સ્થિતિમાં પેટ ફુલેલું દેખાય છે. પેટ ફુલી ગયા પછી વ્યક્તિને સુવામાં, બેસવામાં, ચાલવામાં દરેક કામમાં તકલીફ થાય છે.   

પગમાં સોજા

લીવર સિરોસિસમાં જ્યારે લીવર ધીરે ધીરે કામ કરવાનું બંધ કરે છે ત્યારે પગમાં ઘુંટીથી નીચે પંજા સુધી સોજા રહે છે. સામાન્ય રીતે રાત્રે સોજા વધી જાય છે. પગમાં સોજા દેખાવાના લક્ષણને ઈગ્નોર ન કરો.  

ચામડી પર ઈજા

સિરોસિસ વધી ગયું હોવાથી શરીરમાં ટોક્સિન બહાર નીકળી શકતા નથી અને તેના કારણે સ્કિન પર સતત ખંજવાળ આવે છે, સ્કિન પર ઈજા થઈ હોય તેવા નિશાન પડવા લાગે છે. લિવર સિરોસિસમાં સ્કિન પાતળી થઈ જાય છે અને તેના પર ઘા બનવા લાગે છે.  

