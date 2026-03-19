વિકાસ માટે જમીન આપી, હવે અમારા જ વિસ્તારમાં અવરજવર કરવા ટોલ ટેક્સ ચૂકવવો પડે છે! ગ્રામજનોની આપવીતી
Surat News સંદીપ વસાવા/સુરત : સુરત જિલ્લાના કીમ-માંડવી સ્ટેટ હાઇવે નંબર 65 પર ઝાબ અને ઝરપણ ગામ વચ્ચે નવા શરૂ કરાયેલા ટોલબુથ સામે સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ગ્રામજનોએ આક્ષેપ કર્યો છે કે, પહેલા તો અમે વિકાસ માટે જમીન આપ્યા બાદ હવે પોતાના જ વિસ્તારમાં અવરજવર કરવા માટે ટોલ ચૂકવવો એ અન્યાય સમાન છે. સ્થાનિકોને ટોલ મુક્તિ નહિ મળે તો આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી છે.
ઉતાવળે ટોલ વસૂલાત શરૂ કરી દેવાઈ
સ્થાનિક આગેવાનોના જણાવ્યા અનુસાર, માંડવી-કીમ રસ્તાની ખરાબ હાલતને ધ્યાને રાખી ગુજરાત સરકારના બજેટમાંથી રૂ. 200 કરોડની માતબર રકમ ફાળવવામાં આવી હતી. 46 કિલોમીટરના આ અંતરમાં ગત 12 તારીખથી બે ટોલનાકા કાર્યરત કરી દેવાયા છે. ગ્રામજનોનો આરોપ છે કે રસ્તો હજુ સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર થયો નથી. ગામના બસ સ્ટેશનો બનાવવાના બાકી છે અને સેફ્ટી ઓડિટ પણ યોગ્ય રીતે કરવામાં આવ્યું નથી. તેમ છતાં ઉતાવળે ટોલ વસૂલાત શરૂ કરી દેવાતા લોકોમાં આક્રોશ છે. ખેડૂતો અને સ્થાનિકોને ખેતરો અને અન્ય કામકાજ માટે દિવસમાં અનેકવાર અહીંથી પસાર થવું પડે છે, જેમાં વારંવાર ટોલ ચૂકવવો આર્થિક રીતે બોજ સમાન બની રહ્યો છે.
અમે જ જમીન આપી, અમારા ટેક્સના પૈસાથી જ રસ્તો બન્યો
વદેશિયા ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ મિત્તલ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે જ જમીન આપી, અમારા ટેક્સના પૈસાથી જ રસ્તો બન્યો, તો હવે આ ડબલ ટેક્સ શા માટે વસૂલાય છે? તંત્ર દ્વારા જ્યાં સુધી સેફ્ટી ઓડિટ અને પૂર્ણતાનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ટોલ વસૂલાત બંધ કરવી જોઈએ." સ્થાનિકોએ ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે જો ગામના વાહનોને ટોલમુક્તિ આપવામાં નહીં આવે તો આગામી દિવસોમાં હાઇવે પર ચક્કાજામ કરવામાં આવશે.
પરિસ્થિતિને જોતા માંડવી અને અરેઠ પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યો હતો. પાંચ કલાક થી વિરોધ પ્રદર્શન યથાવત રહ્યો હતો. અધિકારી મીડિયાના સવાલથી ભાગતા નજરે પડ્યા. અગાઉથી જાણ કરવા છતાં અધિકારીઓ ૫ કલાકે પહોંચ્યા હતા. ગાંધીનગર GSRDC વિભાગ ના અધિકારી સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા.
છેલ્લા પાંચ કલાક થી પોલીસ તેમજ વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલા લોકો અધિકારીની રાહ જોઇ રહ્યાં હતાં. અને અધિકારી ને સવાલ પૂછવા જતા જવાબ આપવા વગર ભાગ્યા. સવારથી અધિકારી ખો આપી રહ્યા હતા. ‘5 કલાકની રાહ બાદ અધિકારીએ કહ્યું કે, મારાથી નહિ થાય. વિરોધકર્તાઓએ અધિકારીનો હુરિયો બોલાવ્યો. સ્થાનિક લોકોને જો ટોલમુક્તિ નહિ મળે આગામી દિવસોમાં ઉગ્ર વિરોધ આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી છે.
Trending Photos