વિશ્વમાં એકમાત્ર! પુરૂષ રૂપમાં નહીં, સ્ત્રી અવતારમાં બિરાજે છે હનુમાનજી, જાણો રતનપુરના મંદિરનું રહસ્ય


Ratanpur Famus Hanuman Mandir: ભારતમાં હનુમાનજીની પૂજા ઘણા રૂપમાં થાય છે. પરંતુ છત્તીસગઢના બિલાસપુરા જિલ્લાની પાસે સ્થિત રનપુરનું ગિરિજાબંધ મંદિર પોતાની અનોખી પરંપરા માટે પ્રસિદ્ધ છે. અહીં વિઘ્નોને દૂર કરનાર હનુમાનજીની પ્રતિમા એક પુરૂષ બ્રહ્મચારીના રૂપમાં નહીં, પરંતુ એક સ્ત્રીના રૂપમાં સ્થાપિત છે. આ મંદિરનો ઈતિહાસ લગભગ બે હજાર વર્ષ જૂનો છે, રાજા પૃથ્વી દેવજૂની અતૂટ ભક્તિ સાથે જોડાયેલો છે. આવો આ મંદિરના રહસ્યો વિશે તમને જણાવીએ.

Updated:Mar 31, 2026, 12:22 PM IST

છત્તીસગઢના બિલાસપુરના રનતપુર ગામમાં સ્થિત ગિરિજાબંધ મંદિર પોતાની અનોખી પરંપરા માટે પ્રસિદ્ધ છે. અહીં હનુમાનજીની પૂજા સ્ત્રી રૂપમાં થાય છે. માનવામાં આવે છે કે આ મંદિર દેશમાં એકમાત્ર એવું સ્થાન છે, જ્યાં સંકટમોચન હનુમાનજી સ્ત્રી સ્વરૂપે બિરાજમાન છે. 

પૂર્ણ થાય છે ભક્તોની મનોકામના

 માન્યતા છે કે આ સ્થાન પર આવતા ભક્તોની દરેક મનોકામના પૂર્ણ થાય છે. જેનાથી આ મંદિર પ્રત્યે લોકોની આસ્થા અતૂટ છે. આખું વર્ષ અહીં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો દર્શન માટે આવે છે.

 

જાણો મંદિરની કહાની

પૌરાણિક કથા અનુસાર આ મંદિરનું નિર્માણ રતનપુરના રાજા પૃથ્વી દેવજૂએ કરાવ્યું હતું, જે કોઢ રોગ જેવી ગંભીર બીમારીથી પીડિત હતા. એક વખત હનુમાનજીએ તેમને સપનામાં સ્ત્રી રૂપમાં દર્શન આપ્યા અને તેમને મંદિર બનાવવાની સાથે-સાથે એક તળાવ બનાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો. હનુમાનજીએ રાજાને કહ્યું કે આ તળાવમાં સ્નાન કરવાથી તેમની બીમારી ઠીક થઈ જશે.

 

કહેવામાં આવે છે કે રાજાને કોઢ રોગ થઈ ગયો હતો, જેનાથી તેમને ખુબ કષ્ટ થતું હતું. એક સપનામાં તેમને હનુમાનજી દેખાયા. પરંતુ આ સપનામાં હનુમાનજીએ એક સ્ત્રીનું રૂપ ધારણ કર્યું હતું. સ્વપ્ન દરમિયાન હનુમાનજીએ રાજાને કહ્યું- હું તમારી ભક્તિથી પ્રસન્ન છું, તમારૂ કષ્ટ જરૂર દૂર થશે.

 

દૂર થઈ ગઈ રાજાની બીમારી

આદેશનું પાલન કરતા રાજાએ એક મંદિર અને એક તળાવનું નિર્માણ કાર્ય શરૂ કરાવ્યું. બાદમાં મહામાયા કુંડમાંથી ભગવાન હનુમાનજીની એક પ્રતિમા પ્રાપ્ત થઈ. તે સ્ત્રી સ્વરૂપમાં હતી અને તેવી દેખાતી હતી, જેવી રાજાએ પોતાના સ્વપ્નમાં જોઈ હતી. પ્રતિમાની પ્રાણ-પ્રતિષ્ઠા બાદ રાજાની બીમારી દૂર થઈ ગઈ હતી.

આસ્થાનું મુખ્ય કેન્દ્ર

ત્યારથી આ મંદિરમાં ભગવાન હનુમાનજીને એક સ્ત્રીના રૂપમાં શણગારવામાં આવે છે. ભક્તોનો દ્રઢ વિશ્વાસ છે કે જે કોઈ અહીં દર્શન માટે આવે છે તે ક્યારેય નિરાશા કે ખાલી હાથે પરત ફરતો નથી. આ મંદિર આસ્થાનું એક મુખ્ય કેન્દ્ર બનેલું છે.

(ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં આપવામાં આવેલી જાણકારી સામાન્ય માન્યતા અને મીડિયા રિપોર્ટ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી)

