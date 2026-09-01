/અંબાલાલે કહ્યું એટલે ફાઈનલ! સપ્ટેમ્બરમાં ફરી જામશે વરસાદી માહોલ, ફટાફટ આ તારીખો નોંધી લેજો, જાણો શું છે નવી આગાહી?

Gujarat Weather Forecast: રાજ્યમાં ચોમાસાની શરૂઆત ભારે વરસાદ સાથે થઈ હતી, પરંતુ બાદમાં મેઘરાજાએ લાંબો વિરામ લીધો છે. ઓગસ્ટ મહિનાના અંત સુધીમાં રાજ્યમાં હજુ પણ અનેક જિલ્લામાં વરસાદની ખેંચ છે. 3 અને 4 સપ્ટેમ્બરના રોજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી અને વલસાડ સહિતના વિસ્તારોમાં કેટલાંક સ્થળોએ વરસાદની શક્યતા છે. જ્યારે 5 અને 6 સપ્ટેમ્બરે પણ અનેક વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી યથાવત્ છે.
હાલમાં સૌરાષ્ટ્ર અને આસપાસના વિસ્તારમાં 5.8 કિલોમીટરની ઊંચાઈએ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય છે. આ ઉપરાંત ઉત્તર-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડી અને આસપાસના વિસ્તારમાં વેલ-માર્ક્ડ લો-પ્રેશર એરિયા પણ સક્રિય છે, જે આગામી 24 કલાકમાં ઉત્તર ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળ તરફ પશ્ચિમ-ઉત્તરપશ્ચિમ દિશામાં આગળ વધવાની શક્યતા છે. જુલાઈમાં મેઘરાજાએ ધડબડાટી બોલાવ્યા બાદ ઓગસ્ટમાં તો જાણે મેઘરાજા ગાબય થઈ ગયા હોય તેવો માહોલ જોવા મળ્યો છે. હાલમાં ગુજરાતમાં કોઈ વરસાદી સક્રિય સિસ્ટમ નથી. જેના કારણે ભારેથી અતિભારે વરસાદની સંભાવના નહિવત છે. તો અંબાલાલે સપ્ટેમ્બર ફરી વરસાદી માહોલ જામશે તેવી આગાહી કરી છે. તો ચાલો જાણીએ શું છે નવી આગાહી?
ગુજરાતમાં ચોમાસાની શરૂઆત ભારે વરસાદ સાથે થઈ હતી, પરંતુ ત્યારબાદ લાંબા વિરામને કારણે ઓગસ્ટના અંત સુધીમાં અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદની અછત ઊભી થઈ છે. સમગ્ર રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં સરેરાશ સામાન્ય કરતાં 12 ટકા ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. જેમાં ગુજરાત રીજનમાં સામાન્ય કરતાં 3 ટકા વધુ વરસાદ છે, જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ વિસ્તારમાં 33 ટકા ની મોટી ઘટ જોવા મળી છે. હવામાન વિભાગના આંકડા મુજબ, રાજ્યના 34 માંથી 11 જિલ્લાઓમાં વાર્ષિક સરેરાશની સરખામણીએ 50 થી 51 ટકા સુધી વરસાદની ઘટ નોંધાઈ છે. તમામ સ્થિતિ અને સિસ્ટમ જોતા 2 સપ્ટેમ્બરથી ભેજ આવવા અને બાદમાં 5 થી 8 સપ્ટેમ્બરે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. ઉત્તર, મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં 5 થી 8 સપ્ટેમ્બરમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ સમયે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં હળવાથી મધ્ય વરસાદનું અનુમાન છે.
હાલમાં રાજ્યમાં 3 જેટલી વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય હોવાથી ખેડૂતોને રાહત મળવાની આશા છે. સૌરાષ્ટ્ર અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં 5.8 કિલોમીટરની ઊંચાઈએ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય છે. આ ઉપરાંત, ઉત્તર-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડી પર એક વેલ-માર્ક્ડ લો-પ્રેશર એરિયા સર્જાયો છે. આ સિસ્ટમ આગામી 24 કલાકમાં પશ્ચિમ-ઉત્તરપશ્ચિમ દિશામાં (ઉત્તર ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળ તરફ) આગળ વધશે, જેનાથી દેશના પૂર્વ અને મધ્ય ભાગો સહિત ગુજરાતમાં ચોમાસાની ગતિવિધિ સક્રિય બનશે.
હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, 6 સપ્ટેમ્બર સુધી રાજ્યમાં કોઈપણ વિસ્તારમાં ભારે વરસાદની કોઈ ખાસ ચેતવણી નથી. જોકે, હળવાથી મધ્યમ વરસાદી માહોલ યથાવત્ રહેશે. 3 અને 4 સપ્ટેમ્બરે દક્ષિણ ગુજરાતના છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી અને વલસાડ તેમજ ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદનું પ્રમાણ વધી શકે છે. આ સમયગાળામાં અમદાવાદ, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં પણ ગાજવીજ સાથે હળવાથી સામાન્ય વરસાદની શક્યતા છે.
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, વાતાવરણમાં પલટો આવતાં પૂર્વ ગુજરાત, પંચમહાલ, દાહોદ, વડોદરા અને દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં સારા વરસાદની શક્યતા છે, જ્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં વાદળછાયું વાતાવરણ કે હળવા ઝાપટાં રહી શકે છે. જન્માષ્ટમી દરમિયાન રાજ્યમાં છૂટાછવાયા છાંટા પડશે. 3 થી 10 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન બંગાળની ખાડી સક્રિય થતાં, 6 થી 10 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં સારો વરસાદ નોંધાશે. જેમાં ઉત્તર ગુજરાતમાં 1 થી 2 ઇંચ અને મધ્ય-દક્ષિણ ગુજરાતમાં 3 ઇંચ કે તેથી વધુ વરસાદ પડી શકે છે. ખાસ કરીને 12 સપ્ટેમ્બર પછી રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદનો નવો રાઉન્ડ શરૂ થવાનું અનુમાન છે.
અંબાલાલ પટેલે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં ફરી એકવાર ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. હાલ રાજયમા મોર્નિંગ કલાઉડ દેખાવાનું અનુમાન છે. ઉપલા લેવ પર હવામાન 3 કિલોમીટર ઉપર ભેજ ન હોવાથી વરસાદની શકયતા નહિવત છે. જો કે, જમીનથી 3 કિલોમીટર ઉપર લેવલે ભેજ આવે તો વરસાદ આવવાની શકયતા વ્યક્ત કરી છે. હાલ બંગાળ ઉપસાગરનો ભેજ અને તેમાં દક્ષિણ બંગાળમાં ભેજ બનતા પેસિફિક મહાસાગરમાં ભેજ જઇ રહ્યો છે. કેટલોક ભેજ દક્ષિણ ચીન સાગર તરફ જઈ રહ્યો છે માટે રાજ્યમાં હાલ વરસાદ બંધ છે. દક્ષિણ અરબી અમુદ્રમાં તાપમાન વધી રહયું છે. જેના કારણે પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં તાપમાન સિસ્ટમને અનુકૂળ નથી માટે હાલ વરસાદ વરસી રહ્યો નથી.