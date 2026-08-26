/LPGને લઈને આવ્યું મોટું અપડેટ, 4 દિવસમાં બંધ થઈ શકે છે કનેક્શન, જાણો શું છે કારણ

LPG e-KYC Deadline : LPG અંગે એક નવું અપડેટ સામે આવ્યું છે. ગ્રાહકોને રાહત આપતા સરકારે LPG e-KYC માટેની અંતિમ તારીખ લંબાવી છે. જો તમારી પાસે LPG કનેક્શન છે, તો તમારે આ પ્રોસેસ ઓનલાઈન અથવા ઓફલાઈન શક્ય તેટલી વહેલી તકે પૂરી કરવી જોઈએ.
LPG e-KYC Deadline : LPG અંગે એક નવું અપડેટ સામે આવ્યું છે. જે લોકોએ તેમના LPG કનેક્શન માટે e-KYC પ્રોસેસ પૂરી કરી નથી તેઓ LPG સિલિન્ડર બુક કરી શકશે નહીં. નવી છેલ્લી તારીખ 31 ઓગસ્ટ નક્કી કરવામાં આવી છે. તમામ ગ્રાહકો આ પ્રોસેસ પુરી કરી શકે તે માટે તારીખ લંબાવવામાં આવી છે.
31 ઓગસ્ટ સુધીમાં e-KYC ના કરવવાનો સીધો અર્થ એ નથી કે તમારું LPG કનેક્શન તાત્કાલિક બંધ થઈ જશે. જો કે, તમને ઘરેલુ LPG સિલિન્ડર સાથે સંકળાયેલા લાભો સંબંધિત સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ખાસ કરીને બુકિંગ અને સિલિન્ડર ડિલિવરીમાં મુશ્કેલીઓ આવી શકે છે.
કેટલાક કિસ્સાઓમાં ગ્રાહકોને સબસિડીનો લાભ ન મળી શકે અને વેરિફિકેશન ન થાય ત્યાં સુધી તેમને વધુ કિંમત ચૂકવવી પડી શકે છે. તેથી આ પ્રક્રિયા તાત્કાલિક પૂર્ણ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
e-KYC પ્રક્રિયાનો ઉદ્દેશ એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે ઘરેલુ એલપીજી કનેક્શન અસલી ગ્રાહકોના નામે નોંધાયેલા હોય. તેનો હેતુ ઘરેલુ ઉપયોગ માટે બનાવાયેલ સબસિડીવાળા સિલિન્ડરોના દુરુપયોગને રોકવાનો પણ છે.
તમે આધાર ફેસઆરડી એપ્લિકેશન અથવા તમારી એજન્સીની મોબાઇલ એપ્લિકેશન જેમ કે ઇન્ડિયનઓઇલ વન, ભારતગેસ અથવા એચપી એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરીને eKYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી શકો છો.