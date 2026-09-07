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LPG સિલિન્ડર બુકિંગના નિયમોમાં ફેરફાર, બુકિંગ કરાવતા પહેલા ખાસ જાણી લો

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 07, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 07:53 PM IST

LPG Cylinder Booking Rule : કેન્દ્ર સરકારે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં LPG સિલિન્ડર રિફિલ બુક કરવાના નિયમોમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે. હવે ગામડાના ગ્રાહકો પણ શહેરોની જેમ 45 દિવસને બદલે 25 દિવસના અંતરાલ પછી બીજો ગેસ સિલિન્ડર બુક કરાવી શકશે.

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LPG Cylinder Booking Rule : કેન્દ્ર સરકારે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ઘરેલુ LPG ગ્રાહકોને નોંધપાત્ર રાહત આપી છે. ગ્રામીણ લોકોને હવે ગેસ સિલિન્ડર બુક કરવા માટે 45 દિવસની લાંબી રાહ જોવી પડશે નહીં.   

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સરકારે ગ્રામીણ વિસ્તારો માટે LPG રિફિલ બુકિંગનો અંતરાલ ઘટાડીને 25 દિવસ કર્યો છે. પરિણામે બુકિંગ નિયમો હવે શહેરી અને ગ્રામીણ બંને વિસ્તારો માટે સમાન છે. 

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પુરવઠાની સ્થિતિમાં સુધારો અને બેકલોગમાં ઘટાડો થયા બાદ પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે ઓઈલ કંપનીઓને તાત્કાલિક નવા નિયમનો અમલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. પેટ્રોલિયમ, કુદરતી ગેસ અને પર્યટન રાજ્ય મંત્રી સુરેશ ગોપીએ સોશિયલ મીડિયા પર આ નિર્ણયની જાહેરાત કરી. 

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મંત્રીએ સ્પષ્ટતા કરી કે દેશમાં LPG પુરવઠાની સ્થિતિ હવે સામાન્ય છે. વધુમાં સિલિન્ડર ઓર્ડરનો બેકલોગ મોટાભાગે દૂર થઈ ગયો છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને સરકારે ગ્રામીણ વિસ્તારો પર લાદવામાં આવેલ પ્રતિબંધ હટાવવાનો નિર્ણય લીધો છે.   

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હવે દેશમાં કોઈપણ ઘરેલુ ગ્રાહક પછી ભલે તે ગામડામાં રહેતો હોય કે શહેરમાં પહેલો સિલિન્ડર મળ્યાના 25 દિવસ પછી બીજો રિફિલ બુક કરાવી શકે છે. મંત્રાલયે તમામ ઓઈલ કંપનીઓને આ નિર્ણય તાત્કાલિક અસરથી લાગુ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.

TAGS:
LPG Cylinder
LPG Cylinder Booking Rule

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