હોમફોટોLPG સિલિન્ડરના નવા ભાવ જાહેર, ત્રણ મહિનામાં કોમર્શિયલ સિલિન્ડર 1300 રૂપિયા મોંઘો, જાણો આજના ભાવ

LPG સિલિન્ડરના નવા ભાવ જાહેર, ત્રણ મહિનામાં કોમર્શિયલ સિલિન્ડર 1300 રૂપિયા મોંઘો, જાણો આજના ભાવ

LPG Cylinder Price Today : LPG સિલિન્ડરના નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં ₹1,300થી વધુનો વધારો થયો છે. ત્યારે ઘરેલુ અને કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના આજના ભાવ શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 
 

Updated:May 02, 2026, 02:05 PM IST

LPG Cylinder Price Today : ગઈકાલે, 1 મેના રોજ કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં મોટો વધારો જોવા મળ્યો હતો. જો કે, આજે એટલે કે 2 મેના રોજ કંપનીઓએ કોઈ ભાવ વધારો લાગુ કર્યો નથી.   

1 મેના રોજ અમદાવાદમાં કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરનો ભાવ ₹993ના વધારા બાદ ₹3,091 થયો હતો. આ સતત ત્રીજા મહિને LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો થયો છે. 

1 એપ્રિલના રોજ, LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં ₹195.50 અને 1 માર્ચના રોજ ₹114.50નો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. ત્રણ મહિનાના સમયગાળામાં LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં કુલ ₹1332નો વધારો થયો છે. ફેબ્રુઆરી મહિનાથી કોમર્શિયલ LPG ગેસ સિલિન્ડરનો ભાવ ₹1759થી વધીને ₹3091 થયો છે. જે ભાવમાં 47 ટકાથી વધુનો વધારો દર્શાવે છે.

1 મેથી ઘરેલુ LPG સિલિન્ડર માટેના નિયમોમાં ફેરફારો લાગુ કરવામાં આવ્યા છે. વિવિધ શહેરોમાં LPG સિલિન્ડર માટે બુકિંગનો સમયગાળો હવે 21 દિવસથી વધારીને 25 દિવસ કરવામાં આવ્યો છે. તો ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં LPG સિલિન્ડર બુકિંગનો સમયગાળો 45 દિવસ છે.  

1 મેથી OTP અને DAC નંબર ફરજિયાત બની ગયા છે. પરિણામે ગ્રાહકોને હવે OTP આપ્યા વિના સિલિન્ડર મળશે નહીં. જે ગ્રાહકો તેમના રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર OTP પ્રાપ્ત કરી રહ્યા નથી, તેમના માટે e-KYC પૂર્ણ કરવું ફરજિયાત બની ગયું છે.  

