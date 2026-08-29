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1 સપ્ટેમ્બરથી બદલાઈ જશે LPG સિલિન્ડર સંબંધિત આ 7 નિયમો ! ગ્રાહકોએ જાણવા જરૂરી

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 29, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 04:10 PM IST

LPG Gas Cylinder Rules : ઇન્ડેન, HP અને ભારત ગેસના ગ્રાહકો માટે સાત મુખ્ય નિયમો 1 સપ્ટેમ્બરથી બદલાઈ રહ્યા છે. કિંમતમાં ફેરફાર, આધાર ઇ-કેવાયસીની છેલ્લી તારીખ અને PNG શિફ્ટિંગ અંગેની સંપૂર્ણ વિગતો આ લેખમાં જાણીશું. 
 

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LPG Gas Cylinder Rules : સપ્ટેમ્બરના પહેલા દિવસથી ઘણા ફેરફારો થવા જઈ રહ્યા છે. LPG અને PNG ગેસ સિલિન્ડર સંબંધિત ઘણા મોટા ફેરફારો 1 સપ્ટેમ્બર, 2026થી અમલમાં આવવાના છે. તમે ઇન્ડેન, HP ગેસ અથવા ભારત ગેસના ગ્રાહક છો તો આ નવા નિયમો તમારા માટે જાણવા જરૂરી છે. 

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ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ દર મહિનાની પહેલી તારીખે 14.2 કિલોગ્રામ ડોમેસ્ટિક અને 19 કિલોગ્રામ કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર માટે કિંમતો નક્કી કરે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ ઓઇલના ભાવોના આધારે 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં સુધારો જોવા મળી શકે છે.   

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તો LPG બાયોમેટ્રિક આધાર e-KYC પૂર્ણ કરવાની અંતિમ તારીખ 31 ઓગસ્ટ નક્કી કરવામાં આવી હતી. 1 સપ્ટેમ્બરથી જે ગ્રાહકોએ તેમના e-KYC પૂર્ણ કર્યા નથી તેમને સિલિન્ડર મેળવવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તેમના કનેક્શન અસ્થાયી રૂપે સસ્પેન્ડ થઈ શકે છે.

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સરકાર PNGને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે. 1 સપ્ટેમ્બરથી અમલમાં આવતી નવી પ્રોત્સાહન યોજના હેઠળ, જો તમારા વિસ્તારમાં અથવા હાઉસિંગ સોસાયટીમાં PNG પાઇપલાઇન સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ હોય, તો તમારે LPGથી PNGમાં સ્વિચ કરવું પડશે. નોટિસ મળ્યા પછી પણ સ્વિચ કરવામાં નિષ્ફળતા તમારી LPG સેવા બંધ કરી શકે છે.  

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જો તમે LPGથી PNG પર સ્વિચ કરો છો, તો તમારી પાસે તમારા જૂના LPG કનેક્શનને સરેન્ડર કરવા માટે 30-દિવસનો સમય હશે. જો તમે ભવિષ્યમાં PNG વગરના વિસ્તારમાં જાઓ છો, તો તમે ટ્રાન્સફર વાઉચરનો ઉપયોગ કરીને તમારા LPG કનેક્શનને ફરીથી મેળવી શકો છો.  

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ડિલિવરી પ્રક્રિયામાં 100% પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે કંપનીઓએ ઓનલાઈન બુકિંગને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. હવે ડિલિવરી કરનાર વ્યક્તિ આવે ત્યારે રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર મોકલવામાં આવેલ OTP શેર કરવો ફરજિયાત છે, આ પછી જ સિલિન્ડર ડિલિવરી પૂર્ણ થશે.

TAGS:
LPG Cylinder
LPG Cylinder Rules

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