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16 જુલાઈથી ચમકશે નસીબ! શુક્રના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી આ 4 રાશિઓને થશે મોટો ફાયદો !

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 08, 2026, 09:14 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:14 AM IST

Shukra Nakshatra Parivartan: વૈદિક જ્યોતિષમાં, શુક્રના નક્ષત્ર પરિવર્તનને ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવે છે. હકીકતમાં, 16 જુલાઈના રોજ, શુક્ર તેના નક્ષત્રમાં પરિવર્તન કરશે. આનાથી શુક્રની શક્તિમાં વધારો થશે અને ઘણા વ્યક્તિઓને તેમના નાણાકીય, કારકિર્દી અને પ્રેમ જીવનમાં જબરદસ્ત લાભ મળી શકે છે.
 

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Shukra Nakshatra Parivartan: 16 જુલાઈ, 2026ના રોજ, ધન, સમૃદ્ધિ, રોમાંસ અને ખુશીનો દાતા શુક્ર, માઘ રાશિ છોડીને સિંહ રાશિમાં પૂર્વાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, શુક્ર પોતે પૂર્વાફાલ્ગુની નક્ષત્રનો અધિપતિ છે. જ્યારે કોઈ ગ્રહ પોતાના નક્ષત્રમાં ગોચર કરે છે, ત્યારે તેની શક્તિઓ બમણી થઈ જાય છે અને તે અત્યંત શુભ પરિણામો આપવાનું શરૂ કરે છે. શુક્રનો પોતાના નક્ષત્રમાં પ્રવેશ ઘણી રાશિઓ માટે ભાગ્યનો દ્વાર સાબિત થશે. 

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તુલા રાશિ: આ ગોચર તમારી ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરશે. રોકાણોમાંથી અણધાર્યા નફાની શક્યતા છે. તમને પૂર્વજોની મિલકતમાંથી પણ લાભ થઈ શકે છે. કલા, મીડિયા, ડિઝાઇન અથવા ગ્લેમર ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે આ સમય સુવર્ણકાળ સાબિત થશે. તમે ઉચ્ચ પ્રોફાઇલ અને પ્રભાવશાળી લોકો સાથે જોડાણ સ્થાપિત કરશો, જે ભવિષ્યમાં તમારી કારકિર્દીને ઉન્નત બનાવશે.  

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સિંહ રાશિ: શુક્રનું આ ગોચર સિંહ રાશિના વ્યક્તિત્વ અને આકર્ષણમાં નાટ્યાત્મક રીતે વધારો કરશે. સમાજમાં અને કાર્યસ્થળ પર તમારી લોકપ્રિયતા વધશે. લોકો તમારા શબ્દો અને નિર્ણયોથી પ્રભાવિત થશે. આ સમય દરમિયાન, તમે નવું વાહન, ઘરેણાં અથવા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ જેવી વૈભવી વસ્તુઓ પર ખર્ચ કરી શકો છો. જો તમે ભાગીદારીમાં વ્યવસાય ચલાવી રહ્યા છો, તો નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે.  

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મેષ રાશિ: શુક્ર નક્ષત્રનો આ પરિવર્તન મેષ રાશિ માટે ખૂબ જ અનુકૂળ રહેશે, ખાસ કરીને પ્રેમ અને બાળકોના મામલામાં. જો તમારા પૈસા લાંબા સમયથી ક્યાંક અટવાયેલા છે, તો તે આ સમય દરમિયાન પાછા મળી શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી આવશે. નોકરીયાત લોકોને કામ પર નવી જવાબદારીઓ અથવા પ્રમોશન મળી શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓ માટે નફો થવાની સંભાવના છે. અવિવાહિત લોકો તેમના જીવનમાં નવા જીવનસાથીનો પ્રવેશ અનુભવી શકે છે. પ્રેમ સંબંધો મધુર બનશે.  

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ધન રાશિ: ધન રાશિ માટે, શુક્રનું ભાગ્ય ગૃહ નક્ષત્રમાં ગોચર નસીબ લાવશે. આ સમયગાળા દરમિયાન કરવામાં આવેલી વ્યવસાયિક અથવા ધાર્મિક યાત્રાઓ ખૂબ જ સફળ અને નફાકારક રહેશે. ઘણા મહિનાઓથી અટકેલા કામ અચાનક ગતિ પકડશે. કાર્ય કોઈપણ અવરોધ વિના પૂર્ણ થશે. ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે વિદેશ જવા માંગતા વિદ્યાર્થીઓને કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે.

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

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