/ગણતરીની કલાકોમાં શનિ અને મંગળની યુતિથી ચમકશે કિસ્મત, 4 રાશિઓ પર વરસશે ધનલાભ!

Shani Mangal Conjunction: કર્મના દાતા શનિ અને ઉર્જા કારક મંગળનું આ દુર્લભ યુતિ માત્ર બાકી રહેલા કાર્યોને પૂર્ણ કરવામાં જ નહીં, પણ માનસિક અને નાણાકીય તણાવમાંથી પણ રાહત આપશે.
Shani Mangal Conjunction: હિન્દુ ધર્મમાં, શ્રાવણ મહિનો અત્યંત પવિત્ર અને ફળદાયી માનવામાં આવે છે. આ મહિના દરમ્યાન ભગવાન શિવ અને દેવી પાર્વતીની પૂજાનું વિશેષ મહત્વ છે. ખાસ કરીને, શ્રાવણના સોમવારે ઉપવાસ અને પૂજા કરવાથી ભક્તોને સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ મળે છે. સોમવારે ગ્રહોની સ્થિતિ શનિ અને મંગળ વચ્ચે ખૂબ જ શુભ જોડાણ બનાવે છે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, શનિ અને મંગળનું આ સંરેખણ સાધકોને હિંમત, બહાદુરી અને દુઃખમાંથી મુક્તિ આપનાર માનવામાં આવે છે.
જ્યોતિષીય ગણતરીઓ અનુસાર, શનિને કર્મના ફળ આપનાર માનવામાં આવે છે, જ્યારે મંગળને ઊર્જા, હિંમત અને જમીન અને સંપત્તિનો આશ્રયદાતા માનવામાં આવે છે. આવતી કાલે એટલે કે 3 ઓગસ્ટના રોજ સોમવારે જ્યારે શનિ અને મંગળ વચ્ચે શુભ જોડાણ અથવા દ્રષ્ટિ યોગ બને છે, ત્યારે તે અત્યંત ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. સોમવારે જલાભિષેક અને રુદ્રાભિષેક કરવાથી ભગવાન શિવના અપાર આશીર્વાદ જ નહીં, પણ શનિ અને મંગળના તમામ અશુભ પ્રભાવો, જેમ કે શનિ ઢૈય્યા, સાડે સતી અને માંગલિક દોષ, પણ દૂર થાય છે.
વૃશ્ચિક રાશિ: શનિ અને મંગળની આ યુતિને કારણે વૃશ્ચિક રાશિના વ્યક્તિઓ માનસિક શાંતિ અને આત્મવિશ્વાસમાં વધારો અનુભવશે. જમીન, ઘર અથવા વાહન ખરીદવાનું તમારું સ્વપ્ન સાકાર થઈ શકે છે. કામ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે.
મિથુન રાશિ: આ શુભ યુતિ મિથુન રાશિના વ્યક્તિઓને નાણાકીય શક્તિ આપશે. વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ થશે, અને નવા રોકાણો નફો લાવશે. પારિવારિક જીવન સમૃદ્ધ રહેશે. જલાભિષેક દરમિયાન, પાણીમાં કાળા તલ ભેળવીને ભગવાન શિવને અર્પણ કરો.
મેષ રાશિ: મંગળ મેષ રાશિનો સ્વામી ગ્રહ છે. શ્રાવણના પહેલા સોમવારે આ યુતિ મેષ રાશિના વ્યક્તિઓને તેમના કારકિર્દીમાં નવી ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરી શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે અને આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે. ભગવાન શિવને બેલપત્ર અર્પણ કરવાથી તમારા માટે ખાસ ફળદાયી રહેશે.
મકર રાશિ: શનિ દેવ મકર રાશિના અધિપતિ છે. આ શુભ પ્રસંગે મકર રાશિના જાતકોને લાંબી બીમારીઓ અને માનસિક તણાવમાંથી રાહત મળશે. કોર્ટ કેસોમાં સફળતા મળી શકે છે. શમીના પાન ચઢાવીને ભગવાન શિવની પૂજા કરવી તમારા માટે ખાસ ફળદાયી રહેશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)