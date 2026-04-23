લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સની હારનો સૌથી મોટો ગુનેગાર કોણ ? આ એક ખેલાડીના કારણે હાર્યું LSG
LSG vs RR : આ ફાસ્ટ બોલરને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન આપીને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે મોટી ભૂલ કરી. રાજસ્થાન રોયલ્સ સામેની મેચ દરમિયાન આ બોલરે તેની ચાર ઓવરમાં 56 રન આપ્યા. જેના કારણે રાજસ્થાન રોયલ્સ 159 રનના સ્પર્ધાત્મક કુલ સ્કોર સુધી પહોંચવામાં સફળ રહ્યું.
LSG vs RR : લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે બુધવારે રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે રમાયેલી IPL મેચમાં તેણે એક એવા ખેલાડીને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન આપ્યું જેની ખરાબ બોલિંગના કારણે તેમને હારનો સામનો કરવો પડ્યો.
લખનૌના એકાના સ્ટેડિયમમાં ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતરેલી રાજસ્થાન રોયલ્સે 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 159 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સની ટીમ 18 ઓવરમાં 119 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.
LSGએ ફાસ્ટ બોલર મયંક યાદવને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન આપીને પોતાના જ પગ પર કુહાડી મારી હતી. રાજસ્થાન રોયલ્સ સામેની આ IPL મેચ દરમિયાન મયંક યાદવે તેની 4 ઓવરમાં 56 રન આપ્યા હતા અને એક પણ વિકેટ લીધી નહોતી.
LSG સામે રાજસ્થાન રોયલ્સે 10.2 ઓવરમાં માત્ર 77 રનમાં 5 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી, છતાં મયંક યાદવની નબળી બોલિંગનો લાભ ઉઠાવતા રાજસ્થાન રોયલ્સે 159 રનનો સ્પર્ધાત્મક કુલ સ્કોર બનાવ્યો. જે આખરે નિર્ણાયક સાબિત થયો અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ 40 રનથી મેચ હારી ગયું.
લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ હવે IPL 2026 પોઈન્ટ ટેબલ પર 9મા સ્થાને સરકી ગઈ છે. તો LSGને હરાવ્યા પછી રાજસ્થાન રોયલ્સ 7 મેચમાં 10 પોઈન્ટ સાથે બીજા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે.
Trending Photos