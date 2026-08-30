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Lucky Zodiac Signs: સપ્ટેમ્બરમાં ગ્રહોની શુભ ચાલ: આ 5 રાશિઓને થશે બમ્પર ધનલાભ, કરિયરમાં મળશે મોટી સફળતા!

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 30, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 03:57 PM IST

Lucky Zodiac Signs: સપ્ટેમ્બર મહિનામાં ગ્રહોની સ્થિતિ અનુસાર ઘણી રાશિઓ માટે આ મહિનો ભાગ્યશાળી રહેશે. ગ્રહોની સ્થિતિના પ્રભાવથી ભાગ્યશાળી રાશિઓને ધન-વૈભવ, સૈંદર્ય અને કરિયરમાં સફળતા મળી શકે છે.

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Lucky Zodiac Signs September 2026: સપ્ટેમ્બર 2026મા સૂર્ય, મંગળ, બુધ અને શુક્ર ગ્રહ ગોચર કરવાનો છે. આ ગ્રહોના ગોચરથી ઘણા રાજયોગ બનશે. જેના શુભ પરિણામ રાશિઓ પર પડશે. તેનાથી જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફાર જોવા મળશે.  

સપ્ટેમ્બર 2026 રાશિફળ2/7

સપ્ટેમ્બર 2026 રાશિફળ

મેષ, કર્ક, કન્યા, તુલા અને મકર રાશિના જાતકો માટે સપ્ટેમ્બરમાં ગ્રહોની સ્થિતિ શુભ સાબિત થઈ શકે છે. આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કરિયરમાં પ્રગતિ કરશે અને ધનલાભનો યોગ બનશે. નોકરી-વેપારમાં સકારાત્મક પરિણામ જોવા મળશે.

મેષ રાશિ3/7

મેષ રાશિ

મેષ રાશિના જાતકો માટે કરિયરમાં પ્રગતિનો યોગ બનશે. તમને મહેનતનું ફળ મળશે. વેપારીઓને કોઈ મોટી ડીલ થવાથી આર્થિક સફળતા મળશે. તમારા લોકો માટે આ સમય સારો રહેશે.

કર્ક રાશિ4/7

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિના જાતકોનો આત્મવિશ્વાસ વધશે. નોકરીમાં તમારી પ્રગતિ થઈ શકે છે. તમને નવી જવાબદારી મળી શકે છે. વેપારીઓને મોટી ડીલ થવાથી ફાયદો થશે.  

કન્યા રાશિ5/7

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિના લોકોની કરિયરમાં પ્રગતિ થશે અને મહેનતનું ફળ મળશે. તમને રોકાણ કરવાથી ફાયદો થઈ શકે છે. પ્રોપર્ટીમાં રોકાણ કરવાથી સારૂ રિટર્ન મળશે. પૈતૃક સંપત્તિથી તમને લાભ મળી શકે છે.

તુલા રાશિ6/7

તુલા રાશિ

તુલા રાશિમાં માલવ્ય રાજયોગનું નિર્માણ થશે, જે તમને સફળતા અપાવી શકે છે. કરિયરમાં મોટું પદ મળી શકે છે. આવકના નવા સાધન બનશે. તમારા બેંક બેલેન્સમાં વધારો થઈ શકે છે.

મકર રાશિ7/7

મકર રાશિ

મકર રાશિના જાતકોને કરિયરમાં સફળતા મળી શકે છે. આર્થિક દ્રષ્ટિએ તમારો સમય સારો રહેશે. નોકરીમાં પ્રગતિનો યોગ બનશે. તમને અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે. 

TAGS:
lucky zodiac signs

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