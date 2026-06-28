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Lucky Zodiac Signs: 5 જુલાઈ બાદ સોનાની જેમ ચમકશે 5 રાશિઓનું ભાગ્ય, બનશે ડબલ 'લાભ યોગ'

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 28, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:28 AM IST

Lucky Zodiac Signs: 5 જુલાઈ 2026ના બે વખત લાભ યોગ બનશે, જેને જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ખુબ શુભ માનવામાં આવ્યો છે. આવો જાણો આ યોગ બનવાનો સમય અને તેનાથી કઈ પાંચ રાશિઓને સૌથી વધુ લાભ થશે.

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જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં લાભ યોગને એક શુભ તથા પ્રભાવશાળી યોગ માનવામાં આવ્યો છે, જેનું દર વખતે બનવું કોઈને કોઈ રાશિના લોકો માટે સકારાત્મક હોય છે. દૃક પંચાંગ અનુસાર 5 જુલાઈ 2026ના સૌથી પહેલા સવારે 6 કલાક 12 મિનિટ પર લાભ યોગ બનશે, ત્યારબાદ સવારે 7 કલાક 43 મિનિટ પર લાભ યોગનું નિર્માણ થશે. તમે અહીં તે પાંચ રાશિઓ વિશે જાણીશો, જેનું ભાગ્ય 5 જુલાઈ 2026 બાદ ડબલ લાભ યોગના સકારાત્મક પ્રભાવથી ઉજ્જવળ રહેવાનું છે.

વૃષભ રાશિ (Taurus)-2/7

વૃષભ રાશિ (Taurus)-

મહેનતનું ફળ મળવાથી બાળકોનું મન પ્રસન્ન રહેશે. ઘરમાં કોઈ કિંમતી વસ્ચુ આ દરમિયાન તમે લાવી શકો છો. 5 જુલાઈ 2026 બાદ આર્થિક પરેશાની રહેશે નહીં કારણ કે આવકમાં સારો વધારો થશે.

સિંહ રાશિ (Leo)-3/7

સિંહ રાશિ (Leo)-

સ્વાસ્થ્ય પર વિશેષ ધ્યાન આપવાથી તમે ગંભીર બીમારીની ઝપેટમાં આવવાથી બચતા રહેશો. સાથે આવક વધારવા માટે તમે જે પ્રયાસ કરશો, જેના નિષ્ફળ થવાની સંભાવના ઓછી છે. આ સિવાય સંબંધ આ દરમિયાન ઠીક રહેશે.

તુલા રાશિ (Libra)-4/7

તુલા રાશિ (Libra)-

5 જુલાઈ 2026 બાદ કોઈ મોટો પ્રોજેક્ટ હાથમાં આવી શકે છે, જેનાથી ન માત્ર આર્થિક સ્થિતિમાં ઉછાળ આવશે પરંતુ સમાજમાં નામ પણ થશે. લવ લાઇફની વાત કરીએ તો તેમાં સ્થિતિ પહેલાના મુકાબલે સારી રહેશે.

ધન રાશિ (Sagittarius)-5/7

ધન રાશિ (Sagittarius)-

લોકોને તમારા મહત્વનો અંદાજ હશે અને તે તમારી સાથે સારી રીતે વાત કરશે. સાથે તમારી આવકમાં 5 જુલાઈ 2026 બાદ વધારો થઈ શકે છે. આ દરમિયાન તમે યોગ્ય જગ્યાએ રોકાણ પણ કરશો, જેનાથી લાંબા સમય સુધી લાભ થવાની આશા છે.

કુંભ રાશિ (Aquarius)-6/7

કુંભ રાશિ (Aquarius)-

ઘર પર મોટા વૃદ્ધો સાથે જો તમારો મતભેદ ચાલી રહ્યો છે તો તેને દૂર કરવાની તક મળશે. સાથે કમાણી કરવાના પ્રયાસ સફળ થશે. આ સિવાય પ્રેમ સંબંધમાં નવાપણું જોવા મળશે.

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ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી માહિતી ધાર્મિક માન્યતા પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. વધુ માહિતી સાથે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ લો.

TAGS:
Labh Yog 2026

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