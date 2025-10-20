આ 3 રાશિઓ પર હંમેશા પ્રસન્ન રહે છે મા લક્ષ્મી...જીવનમાં ક્યારેય નથી આવતી પૈસાની કમી
Maa Laxmi Favourite Zodiac Sign : સનાતન ધર્મમાં દેવી લક્ષ્મીની પૂજાનું વિશેષ મહત્વ છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, દેવીની ત્રણ પ્રિય રાશિઓ છે, જેના પર લક્ષ્મીજીના ખાસ આશીર્વાદ રહે છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે આ રાશિઓ કઈ છે.
Maa Laxmi Favourite Zodiac Sign : હિન્દુ ધર્મમાં અઠવાડિયાનો દરેક દિવસ કોઈને કોઈ દેવી-દેવતાને સમર્પિત હોય છે. જો કે, શુક્રવારને દેવી લક્ષ્મીની પૂજા માટે ખાસ શુભ માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, 12 રાશિઓમાંથી કેટલીક એવી રાશિઓ છે જેમના પર દેવી લક્ષ્મીનો ખાસ આશીર્વાદ કહે છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે આ રાશિઓ કઈ છે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોને દેવી લક્ષ્મીના સૌથી પ્રિય માનવામાં આવે છે. વૃષભ રાશિના લોકો ખૂબ જ મહેનતુ અને વ્યવહારુ હોય છે. તેઓ પોતાની મહેનત દ્વારા દરેક જગ્યાએ સફળતા પ્રાપ્ત કરે છે. વ્યવસાય હોય કે નોકરી, તેઓ હંમેશા લાભ મેળવે છે. દેવી લક્ષ્મીના આશીર્વાદથી તેમના જીવનમાં પૈસાની કોઈ કમી નથી આવતી.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિનો અધિપતિ સૂર્ય દેવ છે, જેને ગ્રહોના રાજા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો નેતૃત્વ, આત્મવિશ્વાસ અને હિંમતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. સિંહ રાશિના જાતકો ખૂબ જ આકર્ષક વ્યક્તિત્વ ધરાવે છે અને તેઓ પોતાના નિર્ણયોમાં મક્કમ હોય છે. દેવી લક્ષ્મીના આશીર્વાદથી તેઓ હંમેશા નાણાકીય સ્થિરતાનો આનંદ માણે છે.
મીન રાશિ
મીન રાશિ પણ દેવી લક્ષ્મીને ખૂબ પ્રિય છે. આ રાશિનો અધિપતિ ગ્રહ ગુરુ છે, જે જ્ઞાન અને સમૃદ્ધિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. મીન રાશિના લોકો સમર્પિત અને ધાર્મિક હોય છે. તેમની શ્રદ્ધા અને કાર્ય પ્રત્યેનું સમર્પણ હંમેશા દેવી લક્ષ્મીને પ્રસન્ન કરે છે. ઘણીવાર, આ લોકોને પૂર્વજોની મિલકત અથવા અણધાર્યા નાણાકીય લાભનો આશીર્વાદ મળે છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
