/₹9 લાખના બજેટમાં અધધધ કરોડની કમાણી... 78 એપિસોડની રામાયણનો એ રેકોર્ડ, જેણે દૂરદર્શન અને ટીવીનો ઇતિહાસ બદલી નાખ્યો!

80s Ramanand Sagar Ramayan: 80 ના દાયકામાં જ્યારે ભારતમાં ટીવી નવું-નવું આવ્યું હતું, ત્યારે રામાનંદ સાગરની રામાયણે તે જાદૂ ચલાવ્યો, જે આજ સુધી કોઈ શો ચલાવી શક્યો નતી. આ માત્ર એક ટીવી સીરિયલ નહોતી, પરંતુ કરોડો ભારતીયોના હ્રદયના ધબકારા બની ગઈ હતી. જ્યારે રવિવારની સવારે તેનું પ્રસારણ થતું હતું તો દેશના રસ્તાઓમાં સન્નાટો છવાઈ જતો હતો. લોકો દરેક કામ છોડી ટીવીની સામે બેસી ગતાં હતા. ઘણા ઘરોમાં લોકો ટીવીમાં ફૂલ ચડાવતા હતા અને અગરબત્તી પ્રગટાવતા હતા. રામાયણે તે સમયમાં દરેક ઉંમરના લોકોને એક તાંતણે બાંધી દીધા હતા.
1987મા આવેલા રામાયણ શોની પોપુલારિટીએ દૂરદર્શનના ખરાબ દિવસો દૂર કરવાનું કામ કર્યું અને તેનું ભાગ્ય ચમકાવી દીધું. આ શો આવ્યા પહેલા ટીવી પર જાહેરાતનું આટલું મોટું માર્કેટ નહોતું. પરંતુ રામાયણની ટીઆરપી આસમાને પહોંચવા લાગી, દેશ-વિદેશની મોટી-મોટી કંપનીઓ જાહેરાત માટે દૂરદર્શન પહોંચવા લાગી. કંપનીઓને સમજાયું કે તે આ શો દ્વારા ભારતમાં ઘર-ઘર સુધી પહોંચી શકે છે. પરિણામ તે આવ્યું કે જાહેરાતની કિંમતો અનેક ગણી વધી અને દૂરદર્શને પોતાના ઈતિહાસની સૌથી મોટી કમાણી કરી.
તે જમાનામાં જ્યારે ટીવી શો ખુબ ઓછા બજેટમાં બનતા હતા, ત્યારે રામાનંદ સાગરે રામાયણ બનાવવામાં કોઈ કમી છોડી નહીં. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે તેમને એક એસિપોડ બનાવવામાં આશરે 9 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ આવતો હતો. 80ના દાયકામાં 9 લાખ રૂપિયા મોટી રકમ હતી. આ ટીવી શોનું શૂટિંગ ગુજરાતના ઉમરગામમાં એક મોટા સેટ પર લાંબા સમય સુધી ચાલ્યું હતું. તેમાં શાનદાર આર્ટવર્ક, લક્ઝરી ટ્રેડિશનલ કપડા અને તે સમયના સૌથી શાનદાર ટેક્નીશિયન સામેલ હતા. આ કારણ છે કે તે પોતાના સમયનો સૌથી મોંઘો ટીવી શો બની ગયો.
કુલ 78 એસિસોડનો આ શો બનાવવામાં આશરે 7 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ આવ્યો હતો. તે સમય પ્રમાણે એક મોટું જોખમ માનવામાં આવી રહ્યું હતું, પરંતુ પરિણામ ખુબ સારૂ મળ્યું. અલગ-અલગ રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે રામાયણે દૂરદર્શન અને પોતાની ટીમને આશરે 23 કરોડ રૂપિયાથી વધુની રેકોર્ડતોડ કમાણી કરાવી. એટલે કે સીરિયલે પોતાના બજેટથી ત્રણ ગણી કમાણી કરી. આ ટીવી ઈતિહાસનો સૌથી હિટ પ્રોજેક્ટ્સ સાબિત થયો હતો.
આજના સમયમાં ટીવી અને ઓટીટીના સ્ટાર્સ એક એપિસોડના લાખો-કરોડો રૂપિયા લે છે, પરંતુ રામાયણના સમયમાં આવી સ્થિતિ નહોતી. તે સમયમાં અરૂણ ગોવિલ, દીપિકા ચિખલિયા અને દારા સિહં જેવા કલાકારોને ખુબ સામાન્ય ફી મળતી હતી, પરંતુ આ કલાકારોએ પૈસાથી વધુ પોતાના પાત્ર માટે ઈમાનદારી દેખાડી. તેમણે એટલા સમર્પણથી કામ કર્યું કે લોકો રિયલ લાઇફમાં અરૂણ ગોવિલને ભગવાન રામ, દીપિકાને સીતા માતા અને દારા સિંહને હનુમાન માની તેમને પગે લાગતા હતા. તેમની મહેનત આજે પણ યાદગાર છે.
આજકાલ જ્યારે રામાયણ પર કરોડો રૂપિયા ખર્ચ કરી સ્પેશિયલ ઈફેક્ટ્સ અને VFX વાળા શો અને ફિલ્મો બનાવવામાં આવી રહ્યાં છે, ત્યારે પણ રામાયણ જેવો જાદૂ ચાલતો નથી. રામાનંદ સાગરની રામાયણથી આજના ઓટીટી અને ટીવી નિર્માતાઓને તે શીખ મળે છે કે લોકોને તકનીકથી વધુ એક સાચી અને હ્રદય સ્પર્શી કહાનીની જરૂર હોય છે. જ્યરે કોઈ કન્ટેન્ટમાં પરિવારના સંસ્કાર, મજબૂત ભાવનાઓ અને સંસ્કૃતિનો સંગમ થાય છે તો તે શો અને ફિલ્મો ક્યારેય જૂના થતા નથી. આ કારણ છે કે વર્ષો બાદ પણ 80s ની રામાયણ દરેક પેઢીની પ્રથમ પસંદ છે.